La empresa de inteligencia artificial xAI, fundada por una de las personas más ricas del mundo, Elon Musk, se enfrenta a graves acusaciones ambientales. Según información de la agencia Reuters, las turbinas de gas instaladas para suministrar energía a los centros de datos de la compañía están emitiendo sustancias extremadamente nocivas al medio ambiente. Así lo informa Ixbt.com informa .

Lo más importante es que se afirma que estas turbinas fueron instaladas ilegalmente y sin los permisos correspondientes. Actualmente, 59 turbinas de gas móviles operan en las instalaciones de Memphis. Estos dispositivos sirven para proporcionar energía ininterrumpida a las enormes capacidades de cómputo necesarias para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Según estimaciones de expertos, durante un año de funcionamiento, estas turbinas podrían liberar 2500 toneladas de óxidos de nitrógeno, 4000 toneladas de dióxido de carbono y 22 toneladas de formaldehído a la atmósfera. Tal cantidad de residuos tóxicos representa una grave amenaza no solo para la naturaleza, sino también para la salud de los residentes cercanos.

Salud pública y consecuencias legales

Lo que complica aún más la situación es que la zona donde se encuentra el centro de xAI está habitada principalmente por personas de bajos ingresos que padecen enfermedades pulmonares crónicas. Activistas ambientales y defensores de los derechos humanos acusan a la empresa de Musk de irresponsabilidad social y de violar los derechos de la población local.

La NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) ya ha presentado una demanda al respecto. Según la demanda, el funcionamiento de las turbinas ha provocado un aumento del 111 % en las emisiones de óxidos de nitrógeno, un 83 % en la contaminación del aire por partículas PM2.5 y un 88 % en los niveles de formaldehído en la zona.

Esta situación pone de manifiesto los aspectos negativos de la carrera tecnológica moderna. Empresas como xAI, que aspiran al liderazgo en el campo de la inteligencia artificial, a menudo no prestan suficiente atención a las normas ambientales y los requisitos legales durante el rápido proceso de construcción de infraestructura.

En el contexto de Uzbekistán, la cuestión de la eficiencia energética y la seguridad ambiental de los centros de datos también es relevante. Este incidente relacionado con Elon Musk confirma una vez más la importancia del control estatal y la supervisión pública en la ejecución de grandes proyectos tecnológicos.

Hasta el momento, los representantes de xAI no han hecho comentarios oficiales sobre estas acusaciones. Sin embargo, los procesos judiciales y la presión de las organizaciones ambientales podrían obligar a la empresa a reconsiderar su estrategia energética o a detener sus operaciones.