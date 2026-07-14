Nueva demanda contra Google: Gemini acusado de violar derechos de autor

Google, uno de los gigantes tecnológicos más grandes del mundo, se enfrenta a un obstáculo legal serio en el desarrollo de sus tecnologías de IA. Un grupo de importantes editoriales y autores reconocidos ha presentado una demanda contra la empresa, acusándola de utilizar ilegalmente sus obras protegidas por derechos de autor para entrenar la plataforma Gemini. Se espera que esta demanda lleve el conflicto entre la IA en rápido crecimiento y la propiedad intelectual a una nueva etapa. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Entre los demandantes se encuentran grandes casas editoriales como Hachette, Cengage y Elsevier, así como el famoso escritor Scott Turow y la organización S.C.R.I.B.E. Acusan a Google no solo de robar obras, sino también de eliminar o alterar deliberadamente la información sobre derechos de autor para ocultar que los modelos de Gemini fueron creados a base de «material robado».

Crisis de confianza entre editoriales y Google

El aspecto particular de esta situación es que existe una larga historia de cooperación entre las editoriales y Google. Durante años, los autores permitieron que sus libros fueran buscables a través del servicio Google Books. Sin embargo, según este acuerdo, los usuarios solo podían ver pequeños fragmentos (snippets) del libro, sin posibilidad de leer la obra completa. Los demandantes afirman que Google aprovechó este permiso limitado para copiar los libros íntegramente y entrenar su IA.

Asimismo, se afirma que los libros subidos a la tienda Google Play fueron utilizados para entrenar el sistema Gemini sin el consentimiento de los autores. La demanda sostiene que Google sabía perfectamente que estas acciones eran ilegales. El documento cita comunicaciones internas de la empresa, donde se señala que el uso de libros protegidos por derechos de autor sería «extremadamente problemático» para Google y podría derivar en multas de decenas o incluso cientos de miles de millones de dólares.

IA y batallas legales

Google no está solo en esto. Recientemente, empresas como Meta, OpenAI y Anthropic también han enfrentado acusaciones similares. Por ejemplo, Anthropic fue multada con 1.500 millones de dólares —la mayor indemnización en la historia de EE. UU.— por utilizar material pirateado. En aquel entonces, cerca de medio millón de escritores tenían derecho a una compensación de al menos 3.000 dólares cada uno, pero muchos autores renunciaron al acuerdo para buscar una victoria legal mayor.

Por ahora, el sistema judicial de EE. UU. no ha formado una opinión unánime sobre este asunto. Las decisiones iniciales de los tribunales de California fueron favorables a las empresas tecnológicas, argumentando que el uso de datos para entrenar la IA se ajusta al principio de «uso legítimo» (fair use). Sin embargo, el hecho de que la demanda contra Google se haya presentado en el tribunal del distrito sur de Nueva York permite que otro juez examine el asunto desde una nueva perspectiva.

El resultado de este proceso judicial es de gran importancia para los creadores de contenido digital y editoriales de todo el mundo. Si el tribunal falla a favor de las editoriales, esto podría aumentar drásticamente los costos de creación de modelos de IA y obligar a los gigantes tecnológicos a firmar nuevos contratos más justos con los autores. Por el momento, Google se niega a hacer comentarios oficiales sobre estas acusaciones.