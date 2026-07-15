Proyecto sensacional en Uzbekistán: se espera que el FC Barcelona abra su academia

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Proyecto sensacional en Uzbekistán: se espera que el FC Barcelona abra su academia

¡Una noticia inesperada y emocionante para los aficionados al fútbol uzbeko y los jóvenes talentos! Uno de los clubes más famosos y grandes del mundo, el FC Barcelona, en Uzbekistán podría abrir su academia de fútbol oficial.

Recientemente, se llevaron a cabo negociaciones en línea muy importantes a través de Zoom con representantes del club, bajo la dirección del Ministro de Deportes, Adham Ikramov.

La leyenda del fútbol uzbeko y primer vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, Ravshan Irmatov, también participó en las conversaciones. En nombre del club catalán, estuvieron presentes César Martínez, miembro del equipo ejecutivo del FC Barcelona, y Albert Mundet, director general del Barca Innovation Hub (la plataforma científica e innovadora del club).

¿Qué aportará este proyecto al país?

El tema principal de la reunión en Uzbekistán « Barca Academy » fue la oportunidad de establecer una academia de fútbol internacional oficial. A través de este proyecto, se esperan las siguientes innovaciones en el fútbol uzbeko:

  • Metodología de La Masia: Los entrenamientos se basarán en el famoso sistema « La Masia », que ha formado a estrellas como Messi, Xavi, Iniesta y Lamine Yamal.

  • Filosofía del fútbol moderno: Se introducirán enfoques tácticos y metodológicos modernos en el fútbol infantil y juvenil.

  • Habilidades de los entrenadores: Se contratarán expertos catalanes de nivel internacional para mejorar la cualificación de los entrenadores locales.

  • Detección de talentos (Scouting): Se establecerá una selección sistemática de los mejores jóvenes futbolistas.

¿Qué pasa con los vecinos? La primera « Barca Academy » oficial de Asia Central abrió sus puertas en 2023 en Jalal-Abad, Kirguistán. Actualmente, trabajan activamente en la apertura de una segunda academia en Bishkek. Ahora, esta experiencia en Uzbekistán también está prevista para ser aplicada.

Al finalizar la reunión, las partes acordaron estudiar conjuntamente las posibilidades de poner en marcha el proyecto en el país y definir los pasos futuros de la cooperación.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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