El exdelantero de Inglaterra, Gabriel Agbonlahor, ha zanjado el debate sobre quién será el próximo capitán de los "Three Lions". En su opinión, tras la retirada de Harry Kane, no es el centrocampista del Arsenal, Declan Rice, sino la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, quien merece asumir el brazalete. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con talkSPORT, Agbonlahor elogió las dotes de liderazgo de Bellingham en el campo. Aunque Thomas Tuchel anunció recientemente que Declan Rice sería el vicecapitán, el exjugador mantiene su firme postura. Destaca que, a pesar de su juventud, la capacidad de Bellingham para guiar al equipo lo convierte en el candidato principal.

Comparación con Zinedine Zidane

Agbonlahor comparó a Jude Bellingham con la leyenda francesa Zinedine Zidane. Según él, el estilo de juego y los movimientos del joven centrocampista recuerdan a Zidane, quien llevó a Francia a ganar el Mundial en 1998. No solo su técnica, sino también su estabilidad mental están siendo reconocidas por los expertos.

Según Goal.com, la eficacia de Bellingham en los últimos torneos importantes ha consolidado su estatus. En particular, sus goles en partidos clave y su contribución a la moral del equipo lo han convertido en el verdadero motor de Inglaterra. Para Agbonlahor, no hay necesidad de más debate y Jude es la única opción lógica.

Harlee Dean, excompañero de Bellingham, coincide con estas opiniones. Notó su autoridad natural desde sus primeros pasos en el Birmingham City. Según Dean, aunque Jude no busque el brazalete, sus acciones en el campo lo convierten de todos modos en el líder no oficial del equipo.

Actualmente, Harry Kane sigue siendo el capitán de Inglaterra. Sin embargo, los analistas predicen grandes cambios en 2 o 3 años, convirtiendo al centrocampista del Real Madrid en el símbolo de una nueva era. Esto genera una competencia seria para jugadores experimentados como Declan Rice.