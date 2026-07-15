El futuro capitán de Inglaterra: Jude Bellingham elegido por encima de Declan Rice

·4·Deportes
El futuro capitán de Inglaterra: Jude Bellingham elegido por encima de Declan Rice

El exdelantero de Inglaterra, Gabriel Agbonlahor, ha zanjado el debate sobre quién será el próximo capitán de los "Three Lions". En su opinión, tras la retirada de Harry Kane, no es el centrocampista del Arsenal, Declan Rice, sino la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, quien merece asumir el brazalete. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con talkSPORT, Agbonlahor elogió las dotes de liderazgo de Bellingham en el campo. Aunque Thomas Tuchel anunció recientemente que Declan Rice sería el vicecapitán, el exjugador mantiene su firme postura. Destaca que, a pesar de su juventud, la capacidad de Bellingham para guiar al equipo lo convierte en el candidato principal.

Comparación con Zinedine Zidane

Agbonlahor comparó a Jude Bellingham con la leyenda francesa Zinedine Zidane. Según él, el estilo de juego y los movimientos del joven centrocampista recuerdan a Zidane, quien llevó a Francia a ganar el Mundial en 1998. No solo su técnica, sino también su estabilidad mental están siendo reconocidas por los expertos.

Según Goal.com, la eficacia de Bellingham en los últimos torneos importantes ha consolidado su estatus. En particular, sus goles en partidos clave y su contribución a la moral del equipo lo han convertido en el verdadero motor de Inglaterra. Para Agbonlahor, no hay necesidad de más debate y Jude es la única opción lógica.

Harlee Dean, excompañero de Bellingham, coincide con estas opiniones. Notó su autoridad natural desde sus primeros pasos en el Birmingham City. Según Dean, aunque Jude no busque el brazalete, sus acciones en el campo lo convierten de todos modos en el líder no oficial del equipo.

Actualmente, Harry Kane sigue siendo el capitán de Inglaterra. Sin embargo, los analistas predicen grandes cambios en 2 o 3 años, convirtiendo al centrocampista del Real Madrid en el símbolo de una nueva era. Esto genera una competencia seria para jugadores experimentados como Declan Rice.

InglaterraJude BellinghamDeclan RiceHarry KaneReal Madrid
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La magia de Lionel Messi: Mikael Silvestre advierte a la selección de InglaterraLa magia de Lionel Messi: Mikael Silvestre advierte a la selección de InglaterraHoy, 00:51El Manchester United realiza el traspaso más caro en la historia de su equipo femeninoEl Manchester United realiza el traspaso más caro en la historia de su equipo femeninoHoy, 00:39El equipo de Abramov logra una remontada: el Dinamo vence al ShurtanEl equipo de Abramov logra una remontada: el Dinamo vence al ShurtanHoy, 00:16Proyecto sensacional en Uzbekistán: se espera que el FC Barcelona abra su academiaProyecto sensacional en Uzbekistán: se espera que el FC Barcelona abra su academiaHoy, 00:13Lionel Messi marca la diferencia caminando en el campo: el nuevo récord de la estrella argentinaLionel Messi marca la diferencia caminando en el campo: el nuevo récord de la estrella argentinaHoy, 00:11Giro inesperado en la selección italiana: Andrea Pirlo, principal candidato a entrenadorGiro inesperado en la selección italiana: Andrea Pirlo, principal candidato a entrenadorAyer, 23:36
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev