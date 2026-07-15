Apple inicia las pruebas públicas de su sistema Siri AI actualizado

La corporación Apple ha presentado la versión beta pública de iOS 27, que incluye una de sus mayores actualizaciones: el asistente de voz Siri, rediseñado desde cero con inteligencia artificial. Ahora, los usuarios pueden probar este sistema antes de su lanzamiento oficial en otoño. Esta es vista como la respuesta principal de Apple ante competidores como ChatGPT, Gemini y Claude. Así lo informa Techcrunch.com reporta que.

Considerando que hay más de 2.5 mil millones de dispositivos activos en todo el mundo, el lanzamiento de esta versión beta será la prueba de inteligencia artificial más grande en la historia de Apple. Anunciada en la conferencia WWDC de junio, esta actualización convierte a Siri de un asistente simple en una herramienta poderosa capaz de analizar datos en el dispositivo del usuario.

Nuevas capacidades e integración

El nuevo Siri se diferencia no solo por su apariencia, sino también por su principio de funcionamiento. Puede buscar información en correos electrónicos, fotos y mensajes de texto, entender lo que sucede en la pantalla y responder preguntas lógicas como los chatbots modernos. Los usuarios pueden interactuar con Siri mediante comandos de voz, el botón lateral o deslizando hacia abajo desde la Dynamic Island.

Apple también ha introducido por primera vez una aplicación dedicada para Siri. Esto resulta cómodo para los usuarios acostumbrados a interfaces como ChatGPT o Gemini. Sin embargo, según ixbt.com, dado que el sistema está profundamente integrado en cada parte del sistema operativo, la necesidad de una aplicación separada es casi nula. La actualización está disponible no solo en iPhone, sino también en iPad, Mac, Apple Watch e incluso Vision Pro.

Base tecnológica y seguridad

El sistema Siri AI se basa en la tecnología Apple Intelligence. Aunque la compañía creó sus Foundation Models en colaboración con Google, no es simplemente una versión renombrada de Gemini. Apple ha utilizado sus propios datos y algoritmos optimizados para los chips Apple Silicon, lo que garantiza un funcionamiento más eficiente y rápido.

En cuanto a la seguridad, Apple ha implementado la tecnología Private Cloud Compute. Esto garantiza que los datos personales de los usuarios no se almacenen en servidores en la nube y que ni siquiera Apple pueda acceder a ellos. Las pruebas iniciales demuestran que Siri ahora realiza fácilmente las siguientes tareas:

Encontrar fotos de un evento específico en la biblioteca;

Resumir el contenido de mensajes grupales;

Agregar automáticamente al calendario las citas recibidas por mensaje;

Proporcionar información sobre el valor nutricional de productos vistos por la cámara.

Aunque la versión beta puede presentar algunos errores o malentendidos, se espera que el nuevo Siri se convierta en una parte integral de la vida digital cotidiana. Para los usuarios, estas actualizaciones representan un paso importante para aumentar la funcionalidad de los dispositivos, ya que el sistema ahora tiene la capacidad de comprender comandos contextuales más complejos.