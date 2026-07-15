Intel confía en su proceso 18A: los chips Nova Lake se fabricarán internamente

En su esfuerzo por recuperar el liderazgo en el mercado de semiconductores, la corporación Intel está obteniendo resultados mejores de lo esperado con su avanzado proceso tecnológico 18A. Según la información más reciente, la empresa ha decidido cambiar radicalmente su estrategia de producción para sus futuros procesadores Nova Lake. Este es un paso importante para Intel hacia la independencia tecnológica. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los planes iniciales, Intel tenía previsto subcontratar cerca del 60-70 % de los chips de la serie Nova Lake, utilizando la tecnología de 2 nm en las plantas de TSMC en Taiwán. Sin embargo, según informa ixbt.com basándose en documentos internos de la empresa, la tasa de rendimiento de cristales utilizables (yield rate) en el proceso 18A ha mejorado significativamente.

Gracias a los nuevos indicadores, Intel planea ahora fabricar entre el 80 y el 90 % de los procesadores Nova Lake en sus propias plantas. Esto no solo reduce los costes de producción, sino que permite maximizar el uso de la capacidad de sus fábricas. Se afirma que todos los problemas técnicos que la empresa enfrentó en los últimos meses han sido resueltos.

Estabilización del proceso tecnológico

Los especialistas de Intel han logrado elevar el nivel de rendimiento de los cristales gracias al trabajo realizado en el proceso 18A. Este indicador afecta directamente al coste de los procesadores y aumenta la competitividad de los productos Intel en el mercado. Actualmente, esta tecnología también sirve como base para los procesadores Panther Lake, así como para proyectos como Wildcat Lake y Starfire.

Para los usuarios, esta noticia podría significar que los precios de los portátiles y ordenadores equipados con procesadores Intel sean más estables en el futuro. La reducción de la dependencia de fabricantes externos disminuye el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro. Al recuperar sus capacidades de producción, Intel busca responder adecuadamente a competidores como NVIDIA y AMD.

Se espera que la arquitectura Nova Lake sea una de las plataformas más eficientes y de bajo consumo en la historia de Intel. Si la empresa logra establecer una producción de alta calidad en sus propias plantas, esto podría cambiar el equilibrio de poder en toda la industria de semiconductores. Aunque TSMC lidera actualmente el mercado mundial, Intel se prepara para romper este statu quo con su tecnología 18A.