En vísperas de la semifinal de la Copa del Mundo, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, sigue sorprendiendo a aficionados y expertos con su estilo de juego. Aunque el fútbol moderno exige alta velocidad y movimiento constante, Messi supera a sus rivales con una estrategia totalmente distinta. El análisis de sus movimientos en el campo demuestra que el jugador pasa la mayor parte del partido caminando. Así lo informa Goal.com informa .

Según las estadísticas publicadas por la BBC, Lionel Messi ha recorrido casi el 47 % de su distancia total en el torneo actual caminando. Esta cifra es la más alta entre todos los jugadores de campo de la competición. Los expertos consideran que esto no es fatiga física, sino un método racional para ahorrar energía y acumular fuerzas para los momentos decisivos.

La maestría detrás de las estadísticas

Si observamos los números, Messi recorre una media de 8,2 kilómetros cada 90 minutos. El número de sus sprints durante el juego también ha disminuido considerablemente, pasando de 5,3 hace cuatro años a 2,7 en la actualidad. Sin embargo, esta lentitud no ha afectado en absoluto su eficacia. Al contrario, ya ha realizado 33 disparos y creado 21 ocasiones de peligro.

Con estas cifras, Lionel Messi muestra la mejor eficacia desde el rendimiento legendario de Diego Maradona en la Copa del Mundo de 1986. Según Goal.com, aunque los movimientos del jugador en el campo han disminuido, su impacto en el juego se ha intensificado. Esto demuestra que la capacidad del experimentado delantero para leer el juego se ha convertido en su arma principal.

Al hablar de sus cambios tácticos, Messi destacó que sus años bajo el mando de Pep Guardiola fueron una gran escuela para él. «Antes no prestaba mucha atención a la táctica. Pero con Guardiola aprendí a entender los espacios, a controlar el balón y a comprender cómo funciona realmente el juego», afirma el capitán argentino. Según él, el fútbol actual se ha vuelto mucho más complejo táctica y físicamente que antes.

La situación antes de la semifinal

Actualmente, Lionel Messi lidera la carrera por el título de máximo goleador junto a Kylian Mbappé. Suma 8 goles y 3 asistencias. La selección argentina aspira a ser el primer equipo desde 1962 en ganar dos Copas del Mundo consecutivas. Para lograrlo, deben superar el obstáculo de Inglaterra en la semifinal.

Para la selección de Inglaterra, detener a Messi será una tarea colosal. Según las estadísticas, en los últimos 15 partidos de Messi, solo la selección de Polonia logró evitar que marcara o diera una asistencia. El encuentro que tendrá lugar en el estadio de Atlanta no será solo un choque entre dos grandes equipos, sino también la próxima prueba para la estrategia de «ganar caminando» de Messi.