El nuevo anuncio de Anthropic causa pánico entre los usuarios

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El nuevo anuncio de Anthropic causa pánico entre los usuarios

Anthropic, una de las startups líderes en el campo de la IA, ha sorprendido al público y al mundo tecnológico con su nuevo anuncio. Titulado "There’s hope in hard questions", este vídeo se aleja radicalmente de la publicidad tecnológica tradicional por su tono sombrío y melancólico, provocando numerosos debates. Según los expertos, este enfoque podría generar una percepción negativa de la marca. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En lugar de emociones positivas, el anuncio comienza con la imagen de una casa en llamas, lo que incomoda al espectador de inmediato. La secuencia muestra luego a una multitud vigilada por sistemas de reconocimiento facial, una persona sin hogar durmiendo en la calle, hileras infinitas de lápidas en un cementerio y el duro trabajo de los mineros extrayendo materias primas para smartphones. Esta elección visual contradice los estándares publicitarios que suelen celebrar los avances tecnológicos.

De fondo, se escuchan las voces preocupadas de varias personas. Plantean preguntas retóricas y urgentes como "¿Se puede confiar en la IA?" o "¿Quién pisa el freno si es necesario?". Según ixbt.com, con este paso, Anthropic intentó mostrarse como una empresa responsable que comprende los riesgos de la tecnología y sigue normas éticas, a diferencia de sus competidores.

Duras críticas de la industria

Sin embargo, esta estrategia de marketing no dio los resultados esperados. Sam Altman, director de OpenAI, principal competidor de Anthropic, se burló del anuncio en X (antes Twitter). Escribió que al ver el vídeo, pensó que era una parodia o una broma, e incluso revisó el nombre de la página. Esta reacción de Altman causó un gran revuelo en la red.

No solo los competidores, sino también otros expertos del sector tecnológico criticaron a Anthropic. Muchos señalan que, a pesar de su alto potencial técnico, la empresa está cometiendo errores en comunicación corporativa y marketing. Algunos usuarios acusaron a los empleados de la empresa de vivir en una "psicosis de IA" y estar desconectados de la realidad.

Anthropic es famosa por su chatbot Claude y siempre se presenta como un proyecto centrado en la seguridad. Los fundadores de la empresa trabajaron anteriormente en OpenAI, pero decidieron seguir su propio camino debido a desacuerdos sobre la seguridad de la IA. Este nuevo anuncio es una continuación de esa idea de "la seguridad es lo primero".

En conclusión, la experiencia de Anthropic demuestra que el método de marketing de "ganar confianza a través del miedo" no siempre funciona. En un momento en que la gente espera soluciones y un futuro brillante de la tecnología, las imágenes de cementerios y casas en llamas generan naturalmente desconfianza hacia la marca.

AnthropicIAClaudeSam AltmanTecnología
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Abror Shuhratov
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