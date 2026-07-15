El Manchester United realiza el traspaso más caro en la historia de su equipo femenino

Un nuevo traspaso impactante está a punto de concretarse en el mundo del fútbol femenino inglés. La talentosa delantera francesa Melvine Malard está cerca de dejar el Manchester United para unirse al Chelsea de Londres. Este acuerdo tiene una importancia histórica para las mancunianas, ya que se espera que el club obtenga una cifra récord. Así lo informa Goal.com .

Según el diario The Guardian, el valor del traspaso podría alcanzar las 850 000 libras esterlinas incluyendo bonos. Para el fútbol femenino, esta es una suma muy elevada y se registrará como la venta más cara en la historia del Manchester United. Según los primeros informes, el monto garantizado rondará las 750 000 libras.

Nuevo desafío y el factor entrenador

El contrato actual de Melvine Malard, de 26 años, terminaba en un año. Aunque la directiva del Manchester United intentó extender el acuerdo con la jugadora, la delantera decidió aceptar nuevos retos. El club prefirió venderla este verano en lugar de dejarla salir gratis el próximo año.

La nueva entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, jugó un papel clave en este traspaso. La relación entre Malard y Bompastor se remonta a más de una década. Fue Sonia quien, en su momento, trajo a la joven talento desde la isla de la Reunión a la academia del Olympique de Lyon. Ahora, volverán a unir fuerzas en el club londinense.

Balance de la temporada y planes futuros

La temporada pasada, Melvine Malard tuvo un desempeño brillante con el Manchester United. Marcó 4 goles en la Liga de Campeones femenina, contribuyendo significativamente a que el equipo alcanzara los cuartos de final por primera vez. Además, disputó 18 partidos en la liga inglesa (WSL), anotando 6 goles.

El entrenador del Manchester United, Marc Skinner, planea utilizar los fondos obtenidos de este traspaso para reforzar la plantilla. Teniendo en cuenta que el mercado de fichajes cierra el 3 de septiembre, se espera que el equipo incorpore nuevas jugadoras en los próximos días. Por su parte, el Chelsea busca fortalecer su línea de ataque con la llegada de Malard y consolidar su posición en la lucha por el título.