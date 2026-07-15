La nave espacial tripulada rusa "Soyuz MS-29" ha completado con éxito su acoplamiento a la Estación Espacial Internacional (ISS). Esta misión tiene una importancia estratégica para ampliar el alcance de la investigación científica en la estación y transportar a los miembros de la próxima expedición de larga duración. Según Ixbt.com informa que.

Según datos de la corporación estatal "Roskosmos", el proceso de acoplamiento se llevó a cabo según lo planeado a las 22:52 hora de Taskent (20:52 hora de Moscú). La nave se conectó en modo automático al módulo nodal "Prichal" del segmento ruso de la estación. Este proceso es una de las maniobras más complejas en el espacio y fue controlado con alta precisión por especialistas.

Cabe recordar que el cohete portador "Soyuz-2.1a", que transportaba la nave "Soyuz MS-29", despegó del cosmódromo de Baikonur el 14 de julio a las 19:47 hora de Taskent. El lanzamiento fue exitoso y, tras alcanzar la órbita establecida, la nave se dirigió hacia la estación.

Composición y misiones de la nueva expedición

La 75ª expedición de larga duración que llegó a la ISS está compuesta por tres especialistas experimentados. Se trata de los cosmonautas de "Roskosmos" Pyotr Dubrov y Anna Kikina, así como del astronauta de la NASA Anil Menon. Esta tripulación internacional trabajará en la estación durante varios meses.

Está previsto que los miembros de la tripulación realicen decenas de experimentos científicos en la estación en los campos de la biología, la física y los procesos tecnológicos. También llevarán a cabo tareas relacionadas con el mantenimiento técnico de la estación y caminatas espaciales. Estos vuelos en el marco de la cooperación internacional sirven para fortalecer los lazos interestatales en la exploración espacial.

En la siguiente etapa, los cosmonautas procederán a abrir las escotillas y pasar de la nave al interior de la estación. Este proceso se realizará tras igualar la presión, siguiendo estrictamente las medidas de seguridad. Los representantes de "Roskosmos" destacaron que todos los sistemas funcionan normalmente y que la tripulación se encuentra bien.

Esta misión fue el centro de atención de los observadores locales, ya que se realizó desde Baikonur, el cosmódromo más grande de la región donde se encuentra Uzbekistán. Tales logros en el campo de las tecnologías espaciales también son de gran importancia para la comunidad científica regional.