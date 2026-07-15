El héroe a la sombra de Jude Bellingham y Harry Kane: el nuevo motor de Inglaterra

A medida que la Copa del Mundo 2026 entra en sus etapas decisivas, la atención sobre el camino de Inglaterra hacia las semifinales se centra en estrellas como Jude Bellingham y Harry Kane. Sin embargo, según los expertos, el éxito del equipo también depende de jugadores que pasan desapercibidos para los medios pero realizan un trabajo inmenso en el campo. Así lo informa Goal.com informa .

La estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, y el goleador del Bayern Múnich, Harry Kane, han marcado seis goles cada uno para llevar al equipo a semifinales. En una entrevista con Goal.com, el exdefensor de Inglaterra, Gary Pallister, destacó a Elliot Anderson como el "héroe invisible" que crea las condiciones para que estas estrellas brillen. Señala que el nuevo fichaje del Manchester City muestra un ejemplo de trabajo incansable en el mediocampo.

Una nueva fuerza en el mediocampo

Elliot Anderson, con un valor de transferencia actual de 116 millones de libras esterlinas, se ha consolidado no solo en su club sino también en la selección. Su juego fiable en la zona de contención, su precisión para recuperar el balón y organizar el ataque han sido vitales para el equipo de Thomas Tuchel. Según Pallister, es precisamente el hecho de que Anderson asuma el "trabajo sucio" lo que permite a Bellingham y Kane moverse con mayor libertad.

«Probablemente sea Anderson. Aseguró su futuro al fichar por el Manchester City. Su entrega en los partidos contra México y otros encuentros, así como su actividad en la lucha por el balón, me han impresionado. Realizar tal volumen de trabajo en condiciones de altitud, alta humedad y calor intenso no está al alcance de cualquiera», afirma Gary Pallister.

Inglaterra se enfrentará al actual campeón del mundo, Argentina, en las semifinales. Los sudamericanos, liderados por Lionel Messi, no tienen intención de ceder su título fácilmente. En partidos de tanta presión, además del talento de los números 9 y 10, la contribución de jugadores resistentes como Anderson podría convertirse en el factor decisivo.

Gary Pallister también añadió que lamentaba un poco que Anderson no hubiera fichado por el Manchester United, pero que los "Red Devils" no hicieron un esfuerzo serio por este traspaso. Sea como sea, el joven centrocampista ya se ha convertido en una pieza indispensable de Inglaterra. Su preparación física y disciplina táctica mantienen el equilibrio en el sistema de Tuchel.

En conclusión, cabe decir que en el camino de Inglaterra hacia el título no solo importan los goles, sino también las "batallas" en el mediocampo. Si Elliot Anderson demuestra su gran capacidad de trabajo contra Argentina, el camino hacia la final será aún más claro para Bellingham y Kane.