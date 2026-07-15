Thomas Tuchel revela su plan para neutralizar la amenaza de Lionel Messi

Antes de la semifinal de la Copa del Mundo, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, compartió sus impresiones. El técnico alemán destacó que tiene un plan claro para frenar la amenaza que representa el capitán de Argentina, Lionel Messi. Según Tuchel, los «Three Lions» ya demostraron su potencial defensivo al neutralizar a Erling Haaland en cuartos de final. Así lo informa Goal.com informa .

Inglaterra superó el obstáculo de Noruega en cuartos de final, sin dejar casi opciones a uno de los delanteros más peligrosos del torneo, Erling Haaland. Thomas Tuchel confía en que ese estilo de juego y disciplina táctica también serán efectivos contra Lionel Messi. El entrenador afirma que, aunque la estrella argentina tiene un estilo único, es posible detenerlo mediante el trabajo colectivo.

Enfoque táctico y la singularidad de Messi

« Lionel Messi demuestra su talento increíble cada vez que pisa el campo. Es un maestro encontrando espacios libres y creando situaciones inesperadas. Debemos jugar con valentía a su alrededor y bloquear las líneas de pase. Es un jugador totalmente diferente a Erling Haaland, pero encontraremos una solución adecuada contra Messi, tal como lo hicimos contra Erling », señaló Tuchel, según declaraciones recogidas por Goal.com.

A sus 39 años, Lionel Messi se prepara para disputar su partido internacional número 206. Su experiencia y su nivel aún elevado suponen un gran dolor de cabeza para los ingleses. Sin embargo, el capitán de Inglaterra, Harry Kane, insiste en que sería un error centrarse únicamente en un jugador.

El récord histórico de Harry Kane y el espíritu de equipo

Para el delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, esta semifinal tiene una importancia especial. Al disputar su partido número 121 con Inglaterra, supera a leyendas como Wayne Rooney (120) y David Beckham (115), convirtiéndose en el jugador de campo con más partidos en la historia de la selección. Kane destacó que la victoria colectiva y el título tan esperado son más importantes que los récords personales.

« No jugamos solo contra Messi, sino contra una selección argentina bien estructurada. Es uno de los mejores jugadores del mundo, pero el rival también cuenta con otros jugadores talentosos. Es la realización de un sueño de infancia para mí: jugar una semifinal de la Copa del Mundo contra los campeones vigentes », declaró Harry Kane.

Tras las decepciones de la Copa del Mundo 2018 y las últimas Eurocopas, Inglaterra aspira finalmente a ganar el trofeo mayor. El partido contra Argentina en Atlanta será sin duda uno de los encuentros más importantes del torneo. Tuchel y sus pupilos están decididos a detener la «magia» de Messi para asegurar su pase a la final.