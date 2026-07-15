Galatasaray prepara un fichaje sorpresa: Phil Foden podría mudarse a Turquía

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Galatasaray prepara un fichaje sorpresa: Phil Foden podría mudarse a Turquía

El club turco Galatasaray planea realizar una operación que sorprenderá a los aficionados al fútbol europeo durante el mercado de fichajes de verano. El gigante de Estambul ha comenzado a trabajar en el traspaso de la estrella del Manchester City y de la selección inglesa, Phil Foden. Este movimiento demuestra la intención del club de fortalecer su posición no solo en el campeonato nacional, sino también en los escenarios europeos. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por el diario Fanatik, Phil Foden, quien no logra estabilidad en cuanto a minutos de juego en el Manchester City, no vería con malos ojos abrir un nuevo capítulo en su carrera. El futuro del mediapunta de 26 años en el Etihad Stadium sigue siendo incierto, ya que su contrato actual finaliza el próximo verano. Aunque se dijo que se alcanzó un acuerdo verbal para extender el contrato en mayo, los documentos oficiales aún no han sido firmados.

Grandes planes en Estambul

El presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, tiene como objetivo reforzar el equipo con una estrella de clase mundial. Para llevar a cabo este traspaso, el club ha dado plenos poderes al reconocido agente George Gardi. Gardi ya había desempeñado un papel clave en la llegada de varios jugadores famosos al Nef Stadium, y fue él quien propuso el nombre de Foden a la directiva del club.

Actualmente, el valor de mercado de Phil Foden se estima en unos 70 millones de euros. A pesar de que es una suma muy alta para el fútbol turco, la directiva del Galatasaray está dispuesta a utilizar todas sus posibilidades financieras. Sin embargo, los turcos no están solos en esta carrera: varios clubes líderes de Europa también siguen de cerca la situación del centrocampista inglés.

Opciones alternativas y futuro

Si el traspaso de Phil Foden no se concreta, el Galatasaray ya tiene listo un "plan B". En la lista del club también figura el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes. Asimismo, el equipo ha puesto su atención en jóvenes talentos, y los nombres de Can Uzun, jugador del Eintracht Frankfurt, y del delantero del Brighton, Julio Enciso, figuran entre los candidatos.

En la temporada pasada, Phil Foden disputó 50 partidos en todas las competiciones con el Manchester City, anotando 10 goles y dando 7 asistencias. A pesar de ello, no fue incluido en la convocatoria final de la selección inglesa para la Copa del Mundo. Según Goal.com, el propio jugador muestra inclinación a cambiar de equipo en el mercado de verano, pero su próximo destino sigue siendo incierto por ahora.

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