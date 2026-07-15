Chelsea al borde de una nueva era: Xabi Alonso impone una disciplina estricta

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Chelsea al borde de una nueva era: Xabi Alonso impone una disciplina estricta

El club londinense Chelsea ha comenzado su preparación para la nueva temporada bajo la dirección de su nuevo entrenador, Xabi Alonso. Desde su llegada, el técnico español se ha centrado principalmente en la condición física de los jugadores. El hecho de que los "Blues" fueran superados por casi todos sus rivales en estadísticas de carrera la temporada pasada había preocupado seriamente a la directiva y al cuerpo técnico. Así lo informa Goal.com informa .

Según la BBC, Alonso ha introducido un sistema de entrenamiento físico extremadamente exigente en la base de Cobham. Este estilo recuerda a muchos la alta intensidad de la era de Mauricio Pochettino. El objetivo principal del nuevo entrenador es convertir a los jugadores del Chelsea en el equipo más resistente y físicamente fuerte de la Premier League. Para ello, ha incorporado al especialista Ismael Camenforte Lopez a su equipo de trabajo.

Resultado inesperado de Cole Palmer

La estrella del equipo, Cole Palmer, logró destacar en las pruebas del nuevo entrenador a pesar de sus lesiones de la temporada pasada. En la prueba de resistencia específica (bleep test), Palmer registró un resultado inesperado, ocupando el segundo lugar en el equipo. El primer puesto fue para el joven talento Reiss Walsh, mientras que el nuevo fichaje brasileño Estevao Willian completó el podio.

Xabi Alonso elogió la determinación de Palmer: "Él quiere estar físicamente listo y está preparado para dejar atrás las lesiones del año pasado. Cole es un jugador único; si está en buena forma, se convertirá en nuestra arma principal. Por ahora, todo va según lo previsto", destacó el entrenador.

Según datos de Goal.com, Alonso no ha comenzado a trabajar solo como entrenador, sino con el estatus de mánager con amplios poderes. Esto le permite trabajar directamente con los directores deportivos del club y ejercer una mayor influencia en la política de fichajes. El técnico español ya ha hablado con Enzo Fernández sobre sus planes futuros y ha establecido contacto con los nuevos jugadores.

Alonso ha establecido como objetivo principal devolver al equipo a la Champions League. En su opinión, el equipo tiene una base sólida, pero es necesario reforzar la plantilla para competir por el título en la liga más competitiva del mundo. Por ello, se espera que el Chelsea se active en el mercado de fichajes en los próximos días.

La siguiente etapa de la preparación de pretemporada continuará como parte de una gira global. Se pondrá más énfasis en los entrenamientos tácticos, pero antes de eso, los jugadores deben alcanzar la forma física exigida por Alonso. "Espíritu, objetivo y energía positiva": la revolución del nuevo entrenador en Stamford Bridge se basa precisamente en estos principios.

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