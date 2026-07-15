El secreto del fenómeno Lionel Messi: sus excompañeros revelan la personalidad de la leyenda

Lionel Messi se distingue de otras estrellas no solo por su habilidad en el campo, sino también por su carácter tranquilo y serio. Sus excompañeros en el Inter Miami compartieron detalles fascinantes sobre la llegada del delantero argentino y cómo se comporta antes de los partidos importantes. Resulta que desde sus primeros días en el club, el ambiente cambió por completo. Así lo informa Goal.com informa .

Según la entrevista de Kamal Miller con Goal.com, las medidas de seguridad se reforzaron a un nivel sin precedentes antes de la llegada de Lionel Messi. Se introdujeron códigos especiales para acceder al centro de entrenamiento y aumentó el número de guardias. Cuando los jugadores pidieron el número 10, la directiva se negó, explicando que ya estaba ocupado. Todas estas señales presagiaban la llegada de una leyenda del fútbol mundial.

Curiosamente, Messi llegó al centro de entrenamiento sin que nadie se diera cuenta, mientras todos aún dormían. Cuando sus compañeros llegaron a entrenar, él ya estaba en el edificio. Miller destaca que los jugadores intentaron ocultar su sorpresa y parecer tranquilos, pero el aura de Messi se sintió de inmediato.

El silencio que conduce a la victoria

Lionel Messi no es de esos capitanes que hablan mucho en el vestuario o dan discursos grandilocuentes. Al contrario, a medida que aumenta la responsabilidad del partido, más silencioso se vuelve. Según sus excompañeros, antes de los encuentros decisivos, Messi entra en un «modo combate» único. Este estado influye en todo el equipo y obliga a sus compañeros a jugar con mayor intensidad.

No es solo silencio, es una concentración intensa en la victoria. Cuando Messi entra al campo, su presencia y calma inspiran confianza a sus compañeros. En el Inter Miami, demostró cómo liderar un equipo sin necesidad de hablar mucho. Su aura y su enfoque del juego tienen un impacto más fuerte que cualquier discurso motivacional.

Actualmente, Lionel Messi sigue demostrando su alto nivel en la MLS. Cada uno de sus movimientos y su disciplina en los entrenamientos sirven como una verdadera escuela para los jugadores jóvenes. Los nuevos estándares que la estrella argentina ha traído al fútbol estadounidense se reflejan no solo en el campo, sino también en la cultura interna del club.