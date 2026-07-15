Presentación del Redmi Note 17: pantalla gigante de 7 pulgadas y batería de 8000 mAh

La marca Redmi de Xiaomi ha renovado su línea de smartphones asequibles y ha presentado el modelo Redmi Note 17 con especificaciones técnicas sorprendentes. El nuevo dispositivo destaca en el mercado actual por su pantalla inmensa y su capacidad energética récord. Se espera que este modelo sea una excelente opción tanto para usuarios comunes como para los amantes del consumo de contenido. Así lo informa Ixbt.com informa .

El aspecto principal del smartphone es su pantalla OLED de 7 pulgadas. Tal tamaño acerca al smartphone casi a la categoría de las tablets. La pantalla tiene una resolución de 2396 x 1080 píxeles, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 1800 cd/m2. Según ixbt.com, el lector de huellas está integrado en la pantalla y se han introducido funciones como Wet Touch 2.0 para usarlo con las manos mojadas, así como modos especiales para guantes.

Potencia y eficiencia

El Redmi Note 17 seguramente sorprenderá a muchos por su capacidad de autonomía. El dispositivo está equipado con una batería masiva de 8000 mAh, capaz de durar hasta 2,3 días en uso normal. Esta cifra es el doble que la de la mayoría de los flagships actuales. El dispositivo admite carga rápida de 45 W y carga inversa por cable de 22,5 W.

En el interior, el smartphone cuenta con el procesador Snapdragon 4 Gen 4 fabricado con tecnología de 4 nm. El dispositivo viene con hasta 8 GB de RAM LPDDR4X y hasta 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. Lo más destacable es que los usuarios pueden ampliar la memoria hasta 2 TB mediante tarjetas microSD, lo que permite almacenar grandes volúmenes de vídeos y archivos.

Cámara y funciones inteligentes

En cuanto a las capacidades de la cámara, el sensor principal captura imágenes con una resolución de 50 megapíxeles, mientras que la cámara frontal es de 8 megapíxeles. El dispositivo funciona bajo el nuevo sistema operativo HyperOS 3. El sistema cuenta con una serie de funciones de seguridad basadas en IA, incluyendo la detección de llamadas fraudulentas y la capacidad de reconocer intentos de falsificación facial (deepfake) durante videollamadas.

Otras características técnicas del smartphone incluyen:

Protección contra polvo y agua con certificación IP65;

Módulo NFC y puerto infrarrojo para controlar electrodomésticos;

Opciones de color: negro, turquesa claro y violeta;

Capacidad de carga cableada bidireccional.

El precio del Redmi Note 17 varía según la capacidad de memoria. La versión de 6/128 GB comienza en unos 180 dólares, mientras que el modelo superior de 8/256 GB se estima en unos 223 dólares. En el mercado local, estos precios podrían ser algo más altos debido a los costes de aduana y logística, pero sin duda sigue siendo uno de los dispositivos más competitivos de su categoría.