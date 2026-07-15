¿Por qué Andrey Santos decidió cambiar el Chelsea por el Manchester United?

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¿Por qué Andrey Santos decidió cambiar el Chelsea por el Manchester United?

El talentoso centrocampista brasileño Andrey Santos ha decidido dejar el Chelsea para unirse al Manchester United. La razón principal de este traspaso es la drástica reducción de sus oportunidades de entrar en el equipo titular en Stamford Bridge. Según el Daily Mail, el propio Santos solicitó el traspaso a la directiva del club, y el equipo de Manchester acordó pagar un total de 50 millones de libras (48+2) por el acuerdo. Así lo informa Goal.com .

La excesiva competencia en el mediocampo del Chelsea preocupó al jugador brasileño. El fichaje de Moises Caicedo, el precio de transferencia de Enzo Fernandez fijado en 120 millones de libras, así como la presencia de jugadores como Romeo Lavia y Dario Essugo, limitaron significativamente el tiempo de juego de Santos. Además, la ausencia del club londinense en competiciones europeas esta temporada redujo aún más las opciones de rotación.

Problemas y errores relacionados con el entrenador

Algunos errores en el campo también contribuyeron a la exclusión de Andrey Santos del equipo del Chelsea. En particular, durante el partido contra el Brighton, un pase impreciso suyo provocó la expulsión de Trevoh Chalobah y la derrota del equipo por 1-3. El entonces entrenador, Enzo Maresca, perdió la confianza en el jugador tras este error y comenzó a utilizarlo principalmente en partidos de copas secundarias.

La relación con Liam Rosenior, nombrado para cambiar la situación, tampoco salió como se esperaba. Aunque colaboraron con éxito anteriormente en el Estrasburgo, la situación ocurrida en el partido contra el Burnley en febrero lo arruinó todo. El gol marcado por Zian Flemming en los últimos minutos se atribuyó a un error de Santos, lo que provocó duras críticas por parte del entrenador.

El Manchester United ofreció una mejor plataforma para el desarrollo del jugador. En Old Trafford, se le prometió a Santos un lugar en el equipo titular, lo cual es crucial para consolidar su puesto en la selección brasileña. Aunque el Chelsea había rechazado previamente una oferta de 45 millones de libras del West Ham, se vio obligado a venderlo debido a la firme decisión del jugador.

Este traspaso ha sido uno de los más sonados de la temporada en la Premier League. El Manchester United busca fortalecer su línea central incorporando a este joven talento. Para el Chelsea, este acuerdo sirvió como una oportunidad conveniente para cumplir con las reglas del fair play financiero y reducir ligeramente la plantilla.

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