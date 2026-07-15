India busca poner fin a la hegemonía china en la producción de smartphones

El gobierno de la India ha anunciado un nuevo programa de incentivos multimillonario con el objetivo de fortalecer su posición en el mercado global de electrónica y poner fin a la supremacía de China en la cadena de producción de smartphones. Este plan estratégico presentado por Nueva Delhi se centra no solo en el ensamblaje de dispositivos, sino también en la localización de componentes y el desarrollo de la industria de semiconductores. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Bajo el nuevo programa "Mobile Phone Manufacturing Scheme", se destinarán 6.500 millones de dólares (625.000 millones de rupias) durante cinco años. Este programa ofrece a los fabricantes subsidios en forma de cashback que oscilan entre el 2,25 % y el 5 % según el volumen de ventas. Si las empresas producen componentes clave directamente en la India, se prevé un incentivo adicional del 1,5 %.

Una inversión masiva para semiconductores y componentes

Según TechCrunch, el gobierno indio no quiere limitarse solo a los smartphones. Se están destinando 13.300 millones de dólares adicionales para apoyar la producción de semiconductores. Estos fondos se utilizarán para el diseño de chips, la investigación y el establecimiento de un sistema de suministro de materiales esenciales. Es la continuación lógica del programa de fabricación de chips iniciado en 2021.

En la última década, la India se ha convertido en un centro de producción clave para gigantes como Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo y Vivo. Apple, en particular, está poniendo especial énfasis en la India para diversificar su cadena de suministro. Actualmente, cerca del 25 % de todos los iPhone del mundo se ensamblan en las fábricas de Foxconn y Tata Group en la India.

Según Counterpoint Research, la India posee actualmente el 18 % de la producción mundial de smartphones. En comparación, la cuota de China es del 63 %. Para reducir esta brecha, Nueva Delhi no solo está atrayendo a grandes marcas, sino que también está reduciendo los aranceles de importación. Por ejemplo, recientemente se eliminaron los aranceles para los componentes de smartphones, lo que reduce significativamente los costes de producción para empresas como Apple y Xiaomi.

Eficiencia económica y nuevos empleos

Los expertos señalan que el nuevo programa significa el paso de la India de una estrategia de "simple ensamblaje" a una etapa de "localización profunda e investigación" (R&D). Según Navkendar Singh, vicepresidente de la firma de investigación IDC, este paso brinda a empresas como Apple la confianza necesaria para reducir la dependencia de China y crear un ciclo de producción completo en la India.

Según las estimaciones del gobierno, se espera que este programa, que durará hasta marzo de 2031, logre los siguientes indicadores:

Producción total de dispositivos móviles por valor de 405.000 millones de dólares;

Creación de más de 60.000 nuevos empleos directos en el sector;

Formación de un ecosistema local de componentes y reducción de la salida de divisas extranjeras.

En conclusión, en un momento en que los precios de los chips de memoria y otros detalles están aumentando, esta iniciativa de la India podría convertirse en la forma más óptima para que las marcas globales ahorren costes. Si el plan tiene éxito, la lucha por el liderazgo tecnológico en la región de Asia alcanzará una nueva etapa.