8 categorías, 6 medallas: ¡nuestras boxeadoras son primeras en Asia!

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8 categorías, 6 medallas: ¡nuestras boxeadoras son primeras en Asia!

En el campeonato asiático de boxeo juvenil que se celebra en Yakarta, Indonesia, las chicas de Uzbekistán han logrado un resultado extraordinario. En la categoría U19, nuestras representantes ocuparon el primer lugar en la clasificación general con 4 medallas de oro y 2 de plata.

El carácter uzbeko en el ring de Yakarta

Las uzbekas participaron en 8 de las 10 categorías de peso del campeonato. A pesar de ello, nuestro equipo nacional acumuló 6 medallas, convirtiéndose en el equipo más fuerte del continente.

Este resultado es significativo no solo por el número de medallas, sino también por su calidad. El hecho de que 4 de las 6 medallas sean de oro demuestra la seguridad con la que nuestras chicas actuaron en las finales.

Ganadoras de medallas de oro

Nuestras boxeadoras que elevaron la bandera de Uzbekistán a lo más alto en Yakarta:

Peso

Boxeadora

-54 kg

Sabrina Chakomanova

-60 kg

Sevara Mamatova

-65 kg

Rushanabonu Isoyeva

-75 kg

Samira Turg‘unova

Sabrina Chakomanova, Sevara Mamatova, Rushanabonu Isoyeva y Samira Turg‘unova ganaron el campeonato continental en sus respectivos pesos. Es una gran victoria para estas jóvenes atletas y otra señal poderosa para la escuela de boxeo de Uzbekistán.

La plata también es un gran resultado

Llegar a la final requiere un gran esfuerzo en el campeonato asiático. Nazokat Mardonova y Maftuna Yangiyeva también subieron al podio con medallas de plata en sus categorías.

Peso

Boxeadora

-51 kg

Nazokat Mardonova

-70 kg

Maftuna Yangiyeva

Aunque se quedaron a un paso del oro en la final, contribuyeron de manera importante a la victoria general del equipo.

8 participaciones, 6 medallas: un indicador muy sólido

Lo más destacable de este resultado es que las chicas de Uzbekistán no compitieron en las 10 categorías, sino en 8. En tal situación, ganar 6 medallas se considera una eficiencia muy alta.

En pocas palabras, casi cada una de nuestras atletas que subió al ring luchó seriamente por una medalla. Esto demuestra que no solo hay talentos individuales, sino que todo el sistema está funcionando.

Una nueva generación crece en el boxeo uzbeko

En los últimos años, el boxeo de Uzbekistán ha empezado a dar resultados no solo en adultos, sino también entre jóvenes y mujeres. La victoria en Yakarta fue la continuación de ese proceso.

Un resultado así en la categoría U19 da grandes esperanzas para el futuro. Porque estas atletas podrían defender el honor de Uzbekistán en los equipos U23 y de adultos en los próximos años.

Campeonato continental: una gran confianza

El primer lugar en la clasificación general no es un resultado casual. Es el producto de la preparación, la disciplina, el trabajo de los entrenadores y el carácter en el ring.

La competición en Yakarta demostró una vez más que el boxeo femenino de Uzbekistán se ha convertido en una fuerza seria a escala asiática.

Lo más importante es que esta victoria da mucha confianza a las jóvenes atletas. Porque es natural que un equipo que ha sido primero en Asia se plantee grandes objetivos en la arena mundial mañana.

Un mensaje fuerte desde Yakarta

4 oros, 2 platas y el primer puesto en la clasificación general: es una noticia alegre para el deporte de Uzbekistán. Especialmente importante porque este resultado lo lograron chicas jóvenes.

Ahora el turno es de apoyar correctamente a esta generación, darles experiencia internacional y prepararlas para grandes competiciones.

¿Quién de nuestras chicas U19 crees que podría convertirse en líder del equipo nacional de adultos en el futuro?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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