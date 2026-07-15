EE. UU. acusa a proveedores de hosting «a prueba de balas» rusos de ciberdelincuencia

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EE. UU. acusa a proveedores de hosting «a prueba de balas» rusos de ciberdelincuencia

La fiscalía de EE. UU. presentó cargos formales contra tres ciudadanos rusos y dos grandes proveedores de hosting por ciberataques, conspiración y blanqueo de capitales. Se informa que las redes gestionadas por estas personas causaron decenas de millones de dólares en pérdidas a empresas estadounidenses. Este caso marca una nueva etapa en las tensiones interestatales en el sistema de ciberseguridad internacional. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según el Departamento de Justicia, Aleksandr Volosovik, Kirill Zatolokin y Yuliya Pankova, residentes en San Petersburgo, eran propietarios de las empresas de hosting Media Land y ML.Cloud. Estas plataformas servían como un «refugio» seguro para ciberdelincuentes y hackers respaldados por el Estado. Según TechCrunch, estas empresas ofrecían sus servicios como hosting «a prueba de balas» (bulletproof), prometiendo proteger a sus clientes de las solicitudes de las autoridades policiales.

62 millones de dólares en daños y alcance de los ciberataques

Según los materiales de la investigación, los hackers que utilizaron esta infraestructura de hosting atacaron a decenas de empresas en más de 20 estados de EE. UU. Como resultado, los criminales se apropiaron de un total de 62 millones de dólares. Entre los ataques se incluyen ataques DDoS, phishing para robar datos de usuarios y ciberataques contra infraestructuras críticas.

Además, el Tesoro de EE. UU. había impuesto previamente sanciones contra Media Land y ML.Cloud, ya que estos proveedores permitían que grupos de ransomware conocidos como LockBit, BlackSuit y Play utilizaran sus servidores. Las sanciones prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier tipo de relación financiera con estos ciudadanos rusos.

Para los usuarios y empresarios de Uzbekistán, estas noticias también son de gran importancia. Los ciberataques en la red global a menudo no tienen fronteras, y los ataques realizados a través de hostings «a prueba de balas» también pueden representar una amenaza para las infraestructuras en la región de Asia Central. Los expertos internacionales recomiendan utilizar servicios de hosting seguros y con licencia.

Actualmente, la probabilidad de captura de los rusos acusados se considera baja. Es sabido que Rusia no extradita a sus ciudadanos a países extranjeros. Sin embargo, como señaló Taysen Duva, representante del Departamento de Justicia de EE. UU., las fuerzas del orden seguirán desmantelando las redes de ciberdelincuentes y protegiendo las infraestructuras críticas. Si los sospechosos viajan a países que tienen tratados de extradición con EE. UU., podrían ser arrestados.

CiberseguridadEE. UU.RusiaHackersSanciones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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