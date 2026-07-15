Japón volverá a probar el cohete Epsilon S tras varios fracasos

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) ha anunciado su nuevo plan para el lanzamiento de su cohete de nueva generación Epsilon S. Dos explosiones importantes en intentos previos habían paralizado el proyecto, pero los expertos del país del sol naciente han solucionado los problemas y tienen como objetivo realizar el vuelo antes de marzo de 2027. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la cadena NHK, los ingenieros de la JAXA se centran en el motor de la segunda etapa, que sigue siendo el punto más débil del cohete. Está previsto que el 23 de julio de este año se realice una prueba separada de esta pieza modernizada en el centro espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima. Esta prueba determinará el futuro de todo el proyecto.

Problemas técnicos y accidentes pasados

El proyecto Epsilon S ha enfrentado serios obstáculos en los últimos años. En particular, la destrucción en dos ocasiones de la segunda etapa del cohete fue un duro golpe para los ingenieros japoneses. El primer accidente ocurrió en 2023 durante pruebas en tierra en la prefectura de Akita, mientras que la segunda explosión se registró en 2024 en el centro espacial de Tanegashima.

Estas fallas han impedido pasar a las pruebas de vuelo completas del cohete. Los especialistas trabajan actualmente en corregir todos los defectos de diseño identificados y en aumentar la durabilidad del motor. Epsilon S es una versión mejorada de combustible sólido de la familia Epsilon, desarrollada desde 2013.

Una nueva oportunidad para el mercado de satélites pequeños

Este cohete de tres etapas fue desarrollado en colaboración entre la JAXA y la empresa aeroespacial IHI. Su misión principal es poner en órbita satélites de pequeño tamaño. En un momento en que la demanda mundial de lanzamientos rápidos y económicos de dispositivos compactos está aumentando, se espera que Epsilon S fortalezca la posición de Japón en este sector.

Para Japón, poseer sus propios lanzadores no solo tiene importancia científica, sino también estratégica. Si el vuelo previsto para 2027 es exitoso, el país podrá competir con empresas estadounidenses y chinas en el mercado internacional de lanzamientos comerciales. Por ahora, toda la atención está puesta en la crucial prueba técnica de julio.