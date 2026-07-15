Japón volverá a probar el cohete Epsilon S tras varios fracasos

·34·Tecnología
Japón volverá a probar el cohete Epsilon S tras varios fracasos

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) ha anunciado su nuevo plan para el lanzamiento de su cohete de nueva generación Epsilon S. Dos explosiones importantes en intentos previos habían paralizado el proyecto, pero los expertos del país del sol naciente han solucionado los problemas y tienen como objetivo realizar el vuelo antes de marzo de 2027. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la cadena NHK, los ingenieros de la JAXA se centran en el motor de la segunda etapa, que sigue siendo el punto más débil del cohete. Está previsto que el 23 de julio de este año se realice una prueba separada de esta pieza modernizada en el centro espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima. Esta prueba determinará el futuro de todo el proyecto.

Problemas técnicos y accidentes pasados

El proyecto Epsilon S ha enfrentado serios obstáculos en los últimos años. En particular, la destrucción en dos ocasiones de la segunda etapa del cohete fue un duro golpe para los ingenieros japoneses. El primer accidente ocurrió en 2023 durante pruebas en tierra en la prefectura de Akita, mientras que la segunda explosión se registró en 2024 en el centro espacial de Tanegashima.

Estas fallas han impedido pasar a las pruebas de vuelo completas del cohete. Los especialistas trabajan actualmente en corregir todos los defectos de diseño identificados y en aumentar la durabilidad del motor. Epsilon S es una versión mejorada de combustible sólido de la familia Epsilon, desarrollada desde 2013.

Una nueva oportunidad para el mercado de satélites pequeños

Este cohete de tres etapas fue desarrollado en colaboración entre la JAXA y la empresa aeroespacial IHI. Su misión principal es poner en órbita satélites de pequeño tamaño. En un momento en que la demanda mundial de lanzamientos rápidos y económicos de dispositivos compactos está aumentando, se espera que Epsilon S fortalezca la posición de Japón en este sector.

Para Japón, poseer sus propios lanzadores no solo tiene importancia científica, sino también estratégica. Si el vuelo previsto para 2027 es exitoso, el país podrá competir con empresas estadounidenses y chinas en el mercado internacional de lanzamientos comerciales. Por ahora, toda la atención está puesta en la crucial prueba técnica de julio.

JapónJAXAEpsilon SEspacioCohete
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Rostex aumentará la producción de robots industriales más de 10 veces para 2030Rostex aumentará la producción de robots industriales más de 10 veces para 2030Hoy, 20:55Stripe y Advent buscan adquirir el sistema de pago PayPal por 53.400 millones de dólaresStripe y Advent buscan adquirir el sistema de pago PayPal por 53.400 millones de dólaresHoy, 20:51Aparecen manchas rojas en la pantalla del Galaxy S26 Ultra: Samsung inicia una investigaciónAparecen manchas rojas en la pantalla del Galaxy S26 Ultra: Samsung inicia una investigaciónHoy, 20:27Spotify abre la función de control parental a usuarios gratuitosSpotify abre la función de control parental a usuarios gratuitosHoy, 19:55India busca poner fin a la hegemonía china en la producción de smartphonesIndia busca poner fin a la hegemonía china en la producción de smartphonesHoy, 19:53Presentación del Redmi Note 17: pantalla gigante de 7 pulgadas y batería de 8000 mAhPresentación del Redmi Note 17: pantalla gigante de 7 pulgadas y batería de 8000 mAhHoy, 19:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre