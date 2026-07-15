Presentado el Motorola Edge 70 Max: batería de 7100 mAh y Snapdragon 8 Gen 5

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Presentado el Motorola Edge 70 Max: batería de 7100 mAh y Snapdragon 8 Gen 5

En el mercado de los smartphones, encontrar el equilibrio entre una larga duración de batería y un alto rendimiento siempre ha sido un desafío. Con su nuevo buque insignia Edge 70 Max, Motorola ofrece una solución definitiva a este problema. El dispositivo ha captado la atención de los entusiastas de la tecnología no solo por su procesador de última generación, sino también por su batería de silicio-carbono con una capacidad récord. Así lo informa Ixbt.com informa .

La característica principal del nuevo modelo es su batería de silicio-carbono de cuarta generación. A pesar de contar con una capacidad de 7100 mAh, los ingenieros lograron mantener el cuerpo del dispositivo sorprendentemente delgado, con un grosor de solo 8,29 mm. Esta tecnología proporciona una mayor densidad energética que las baterías de iones de litio tradicionales, estableciendo un nuevo estándar para los smartphones modernos.

Cima en pantalla y rendimiento

El Motorola Edge 70 Max también muestra un enfoque sin concesiones en cuanto a la pantalla. El dispositivo está equipado con un panel AMOLED LTPO Quad HD+ Extreme de 6,8 pulgadas, que admite una frecuencia de actualización adaptativa de 144 Hz. Lo más sorprendente es que el brillo máximo de la pantalla alcanza los 7000 nits, lo que garantiza una visibilidad perfecta incluso bajo la luz del sol. El cristal Gorilla Glass 7i protege la pantalla de impactos externos.

La potencia interna del dispositivo se basa en la plataforma más potente de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 5. Según ixbt.com, el smartphone cuenta con 8 o 12 GB de RAM LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento interno UFS 4.1. Estas especificaciones técnicas permiten ejecutar los juegos más exigentes y tareas complejas basadas en AI en cuestión de segundos.

Cámara y sistema de protección

Para los entusiastas de la fotografía, Motorola ha integrado, en colaboración con Sony, un sensor principal Sony LYTIA-710 de 50 megapíxeles. Equipada con un sistema de estabilización óptica (OIS), esta cámara captura imágenes de alta calidad, incluso de noche o en movimiento. También cuenta con un módulo macro ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles. A nivel de software, el sistema Android 16 funciona bajo la capa Hello UX.

La durabilidad del smartphone alcanza estándares militares. No solo cumple con las certificaciones de resistencia al agua IP68 e IP69, sino también con los requisitos del estándar militar estadounidense MIL-STD-810H. Esto significa que el Edge 70 Max está diseñado para resistir temperaturas extremas, golpes y presión. En cuanto a la carga, se ofrecen las siguientes opciones:

  • Carga rápida por cable TurboPower de 90 W;
  • Carga inalámbrica magnética Qi2 de 25 W;
  • Función de carga inversa (reverse) de 5 W.
El Motorola Edge 70 Max saldrá al mercado global con un precio inicial de aproximadamente 570 dólares. El fabricante promete a los usuarios tres actualizaciones importantes de Android y cinco años de actualizaciones de seguridad, lo que garantiza que el dispositivo se mantenga relevante durante mucho tiempo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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