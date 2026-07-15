El Inter inicia negociaciones para el fichaje de Djed Spence con el objetivo de reforzar su plantilla

·60·Deportes
El Inter inicia negociaciones para el fichaje de Djed Spence con el objetivo de reforzar su plantilla

El actual campeón de Italia, el Inter, ha comenzado a trabajar en un fichaje inesperado. El equipo milanés muestra un serio interés en el defensa del Tottenham, Djed Spence. Según la información proporcionada por Fabrizio Romano, las conversaciones iniciales entre los clubes ya han comenzado y el jugador inglés se muestra inclinado a continuar su carrera en la Serie A. Así lo informa Goal.com .

La necesidad de este fichaje para el Inter surgió tras la salida de Denzel Dumfries. El defensa neerlandés se unió al Real Madrid a principios de este mes. Ahora, el entrenador del equipo, Cristian Chivu, considera al jugador de 25 años, Spence, como la opción ideal para fortalecer el lateral derecho y defender el título de liga. El propio futbolista valora positivamente la oportunidad de participar regularmente en los torneos más prestigiosos de Europa.

Experiencia italiana y carrera relanzada

El fútbol italiano no es ajeno a Djed Spence. Pasó la segunda mitad de la temporada 2023-24 cedido en el Genoa, donde disputó 16 partidos. Esta experiencia fue un factor clave para la directiva del Inter. Confían en que el jugador no necesitará mucho tiempo para adaptarse al entorno de la Serie A, lo que reduce significativamente el riesgo del traspaso.

La carrera de Spence fue algo complicada tras su llegada al Tottenham. Tuvo que pasar por cesiones en el Rennes, Leeds United y Genoa para encontrar su lugar. Sin embargo, la temporada pasada demostró estar listo para el alto nivel al participar en 30 partidos con el club londinense. Actualmente, su valor de mercado y su reputación están en su punto más alto.

Éxito en el ámbito internacional

Según Goal.com, Djed Spence está brillando no solo a nivel de clubes, sino también con la selección de Inglaterra. Bajo el mando de Thomas Tuchel, se ha convertido en una figura clave de los "Three Lions". Incluso tras sufrir una grave fractura de mandíbula, jugó con una máscara protectora y contribuyó enormemente a la victoria de su selección en cuartos de final contra Noruega.

Actualmente, el jugador se prepara con Inglaterra para la semifinal de la Copa del Mundo contra Argentina. Su velocidad y capacidad para sumarse al ataque han cautivado a los ojeadores del Inter. Si el traspaso se concreta, será un nuevo y gran paso en la carrera de Spence. Su paso por San Siro le permitiría jugar regularmente en la Champions League y luchar por títulos importantes.

La directiva del Inter busca cerrar el fichaje rápidamente para definir su línea defensiva de cara a la nueva temporada. El Tottenham está dispuesto a dejar salir al jugador si llega una oferta adecuada. Se espera que la siguiente fase de las negociaciones tenga lugar en los próximos días.

InterTottenhamFichajesSerie ADjed Spence
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Mac Allister habló abiertamente sobre el futuro de MessiMac Allister habló abiertamente sobre el futuro de MessiHoy, 00:20Mohamed Salah llega a un acuerdo con el Beşiktaş: se conoce su salarioMohamed Salah llega a un acuerdo con el Beşiktaş: se conoce su salarioAyer, 23:49El Pakhtakor frenado en el derbi, Mash'al logra su primera victoriaEl Pakhtakor frenado en el derbi, Mash'al logra su primera victoriaAyer, 22:39La táctica de Zidane: ¿cómo funcionan los secretos del Real Madrid en la selección francesa?La táctica de Zidane: ¿cómo funcionan los secretos del Real Madrid en la selección francesa?Ayer, 22:17Urgente: Zinédine Zidane se convierte en el nuevo seleccionador de FranciaUrgente: Zinédine Zidane se convierte en el nuevo seleccionador de FranciaAyer, 22:12Cucurella anuncia una decisión inesperada antes de la finalCucurella anuncia una decisión inesperada antes de la finalAyer, 22:08
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol