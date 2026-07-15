Las acciones de SpaceX caen por debajo del precio de la IPO antes del vuelo de Starship

La empresa SpaceX, dirigida por Elon Musk, atraviesa un periodo complejo en el mercado bursátil. Tras la sonada IPO (oferta pública inicial) de junio, el precio de las acciones de la compañía cayó por primera vez por debajo del umbral fijado de 135 dólares. Esta situación plantea serias dudas sobre la confianza de los inversores y la estabilidad del mercado para el mayor actor de la industria espacial. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El miércoles por la tarde, las acciones de SpaceX perdieron valor, bajando hasta los 133 dólares por acción. Aunque los precios se estabilizaron posteriormente alrededor de los 135 dólares, esta caída continúa la tendencia bajista general observada durante el último mes. Cabe recordar que en los primeros días de cotización, las acciones de la compañía superaron los 200 dólares, compitiendo en capitalización de mercado con gigantes tecnológicos como Amazon y Microsoft.

Inestabilidad del mercado y el factor de "flotación pequeña"

Según los expertos, varios factores explican la fuerte volatilidad de las acciones de SpaceX. En primer lugar, solo el 4 % de las acciones totales de la empresa cotizan libremente en la bolsa Nasdaq . Esta situación, conocida en el lenguaje financiero como "flotación pequeña" (small float), provoca que incluso operaciones de compraventa de pequeño volumen tengan un impacto drástico en el precio de las acciones. En segundo lugar, la caída generalizada del sector tecnológico en los últimos meses y la actitud cautelosa de los inversores ante los ambiciosos planes de Elon Musk también están influyendo.

No solo las acciones, sino también el valor de los bonos que la empresa vendió antes de la IPO ha comenzado a caer. Esto podría significar una presión financiera a largo plazo para SpaceX. Los participantes del mercado están reevaluando si las promesas de Musk sobre "conquistar otros mundos" pueden generar ingresos reales.

Pruebas de Starship y futuras IPO

SpaceX se prepara para realizar en las próximas horas el próximo vuelo de prueba de su sistema de cohetes más grande, Starship. Este vuelo es la primera prueba técnica importante tras la IPO y podría determinar el destino de las acciones de la compañía. Fiel a su estrategia tradicional de "volar, fallar y corregir" (fly, fail, fix), SpaceX no planea recuperar el cohete en esta ocasión. Se espera que el amerizaje simulado en el Golfo de México termine, en cualquier caso, con la explosión de los componentes del cohete.

La situación en torno a SpaceX es un indicador importante no solo para esta empresa, sino para todo el mercado tecnológico. Actualmente, gigantes de la IA como Anthropic y OpenAI también han presentado solicitudes confidenciales para su propia salida a bolsa (IPO). Los inversores intentan predecir, mediante el ejemplo de SpaceX, cómo se comportarán estas empresas tecnológicas de nueva generación en el mercado.

En conclusión, los resultados del vuelo de Starship y el movimiento posterior del precio de las acciones determinarán el poder financiero del imperio de Elon Musk. Si la caída continúa, esto podría tener un impacto negativo en los planes de salida a bolsa de otras startups de alta tecnología.