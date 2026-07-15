Pierre-Emerick Aubameyang podría tener un regreso sorpresa a la liga española

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Pierre-Emerick Aubameyang podría tener un regreso sorpresa a la liga española

El experimentado delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang está a punto de vivir un giro inesperado en su carrera. El jugador, que en su día defendió los colores de grandes equipos como el Arsenal y el Barcelona, está cerca de regresar al fútbol español. Esta vez, su destino podría sorprender a todos. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información publicada por Foot Mercato, el delantero, que ha perdido su lugar en el Olympique de Marsella, está en negociaciones con el Deportivo de La Coruña. Este histórico club español pretende reforzar significativamente su línea de ataque fichando a Aubameyang.

Dificultades en Francia y un nuevo desafío

Para Aubameyang, que ha quedado fuera del equipo titular del Marsella en los últimos meses, este traspaso podría ser la oportunidad ideal para relanzar su carrera. Dado que el club francés ha iniciado un proceso de rejuvenecimiento y reestructuración de su plantilla, apenas quedaba espacio para el delantero de 35 años. A pesar de ello, sigue demostrando su calidad de ejecutor de alto nivel en sus apariciones.

La directiva del Deportivo de La Coruña confía en que la experiencia de Aubameyang aportará un liderazgo valioso en el vestuario. Este club, que fue campeón de España y protagonista en la Champions League, busca actualmente recuperar su antiguo estatus. El fichaje de una estrella como Aubameyang demuestra las serias ambiciones del club.

Si observamos las estadísticas, el delantero participó en 30 partidos en todas las competiciones con el Marsella la temporada pasada, anotando 10 goles y dando 5 asistencias. Esto demuestra que sigue siendo capaz de jugar a un ritmo alto. Su eficacia en los escenarios europeos es especialmente notable.

  • 8 partidos en la Champions League;
  • 3 goles marcados;
  • 4 asistencias.
Estas cifras confirman que la velocidad y la sangre fría de Aubameyang ante la portería siguen intactas. El Deportivo planea romper las defensas rivales de la liga española gracias a estas cualidades. Si el acuerdo se concreta, será uno de los traspasos más sonados de la temporada para el fútbol español.

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