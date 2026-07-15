Michael Olise quiere fichar por el Real Madrid: el traspaso cuesta 200 millones de euros

El extremo francés del Bayern de Múnich, Michael Olise, está listo para dar un giro decisivo a su carrera. Tras sus brillantes actuaciones en Alemania que han atraído la atención de muchos grandes clubes, el jugador ha expresado su deseo de unirse al Real Madrid durante el mercado de fichajes de verano. Si este traspaso se concreta, tendrá la oportunidad de jugar en el mismo club que su compañero de selección, Kylian Mbappé. Así lo informa Goal.com informa. señala.

Según Foot Mercato, Michael Olise considera al club madrileño como el destino ideal para desarrollar su carrera. El jugador ya ha comunicado sus planes a la directiva del club muniqués. El club español tampoco es indiferente al talento del delantero: el periodista de Marca, Pablo Polo, escribe que la directiva del Real Madrid está dispuesta a hacer todo lo posible para fichar a Olise.

José Mourinho y los detalles del traspaso

Curiosamente, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho (según la fuente), lleva tiempo siguiendo los movimientos del jugador. El técnico incluso asistió a la final de la Copa de Alemania (DFB-Pokal) en Berlín el pasado 23 de mayo para observar el juego de Olise desde el palco VIP. Esta visita ha intensificado los rumores sobre su posible traslado a Madrid.

Sin embargo, la directiva del Bayern no quiere dejar marchar a su estrella fácilmente. El presidente de honor del club, Uli Hoeness, se mostró tajante en una entrevista con Sky Sport Germany. Afirmó que, aunque Mourinho lo observe con cinco ojos, el Bayern no tiene intención de vender a Olise. A pesar de ello, internamente, la directiva del club ha comenzado a prepararse para una posible salida.

Según los informes, el club muniqués exige al menos 200 millones de euros por Michael Olise. El contrato actual del jugador está firmado hasta junio de 2029, lo que otorga al Bayern una posición de fuerza en las negociaciones. Una cifra tan elevada convertiría este traspaso en el más caro del verano.

Los ojeadores del Bayern ya han comenzado a buscar un sustituto para Olise. Entre los candidatos, el delantero del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, ocupa un lugar destacado. Los muniqueses ven al joven talento francés como el candidato ideal para cubrir el hueco en la línea de ataque.

Cabe recordar que Michael Olise formó un tándem espectacular con Kylian Mbappé en la selección francesa. Aunque Francia perdió 0-2 en la semifinal del último gran torneo contra España, las actuaciones individuales de Olise fueron muy valoradas por los expertos.