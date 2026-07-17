Incautan 200 000 dólares y 4 kg de oro en la casa del viceministro de Petróleo de Irak

En el marco de un gran caso de corrupción en Irak, se realizó un registro en la vivienda del viceministro de Petróleo, Adnan al-Jamili. Durante la inspección se hallaron dinero en efectivo, oro y otros objetos de valor.

Se informó que se confiscaron 25 millones de dinares iraquíes, 200 000 dólares estadounidenses, 4 kilogramos de oro y diversas joyas en el domicilio.

Según la investigación, al-Jamili habría organizado un esquema de malversación de fondos públicos a gran escala. También se le acusa de actuar como intermediario en beneficio de varios altos funcionarios.

Anteriormente ya se habían incautado grandes sumas en este caso. Durante la investigación, se reveló que se habían recuperado 107 millones de dólares y 375 kilogramos de oro en las casas de al-Jamili y sus cómplices.

Actualmente, las diligencias de investigación sobre este caso de corrupción continúan en curso.