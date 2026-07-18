Rodri llama a Messi el más grande de la historia, pero matiza un aspecto

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Rodri llama a Messi el más grande de la historia, pero matiza un aspecto

El centrocampista de la selección española, Rodri, elogió a Lionel Messi antes de la final de la Copa del Mundo 2026. Aunque calificó al capitán argentino como el mejor jugador de la historia del fútbol, enfatizó que el peligro en la final no se limita a un solo jugador.

En el duelo decisivo entre España y Argentina, el juego colectivo podría prevalecer sobre el talento individual.

«No hace falta explicar quién es»

En la rueda de prensa previa al partido, se le preguntó a Rodri sobre el líder de Argentina.

«Creo que no hace falta explicar quién es. Lionel es el mejor jugador de la historia», afirmó el centrocampista español.

Rodri destacó no solo las habilidades de Messi en el campo, sino también su rol de liderazgo en el equipo.

Argentina no es solo Messi

El jugador español advirtió que sería un error centrar toda la atención solo en Messi antes de la final.

«Se ha convertido en un verdadero líder para el equipo, pero Argentina no es solo Messi», añadió Rodri.

Argentina cuenta con otros jugadores de alto nivel capaces de marcar la diferencia en situaciones decisivas. Por ello, se espera que España actúe bajo un plan colectivo contra su rival.

El juego colectivo será decisivo en la final

Según Rodri, ambos finalistas muestran su mejor versión cuando sus jugadores actúan como un mecanismo unificado.

«Creo que tanto España como Argentina muestran su mejor fútbol como equipo», declaró.

Esta declaración implica que la final no será solo un enfrentamiento entre Messi y las estrellas españolas, sino una gran batalla táctica entre dos escuelas de fútbol.

El destino de la Copa del Mundo se decide en un partido

España y Argentina se enfrentarán en la final de la Copa del Mundo 2026 en la noche del 19 al 20 de julio.

Anteriormente, Rodri había dicho que no vino a este torneo solo para participar, sino con el objetivo de ganar el título mundial. Ahora, para cumplir ese sueño, debe superar el obstáculo de la Argentina liderada por quien él considera el mejor jugador de la historia.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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