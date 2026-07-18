Irán anuncia la destrucción de un centro de IA de EE. UU. en Baréin

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Irán anuncia la destrucción de un centro de IA de EE. UU. en Baréin

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció la ejecución de una nueva operación militar contra instalaciones pertenecientes a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio. Según Teherán, este ataque resultó en la destrucción total del principal centro de IA de EE. UU. en Baréin. Así lo informa Ixbt.com informa .

La parte iraní afirma que este centro tecnológico era utilizado por el ejército estadounidense para dirigir ataques y coordinar operaciones en la región. El CGRI califica esta acción como una medida de respuesta severa ante las actividades de Washington en la zona.

Seguridad regional e infraestructura tecnológica

El mando militar iraní calificó este ataque como una respuesta adecuada a las acciones llevadas a cabo por EE. UU., a las que Teherán denomina «crímenes de guerra». Este evento marca una nueva escalada en las tensiones geopolíticas regionales, ya que las infraestructuras de alta tecnología se han convertido en objetivos.

Según los informes, este centro en Baréin desempeñaba un papel crucial en el análisis de datos mediante algoritmos de IA y la automatización de misiones de combate. Irán espera que la destrucción de tales instalaciones suponga un golpe significativo a las capacidades militares de EE. UU. en la región.

Además, el comunicado del CGRI amenaza con continuar los ataques contra instalaciones industriales y tecnológicas estadounidenses en países que albergan bases militares de EE. UU. Esto obliga a otras naciones de la región a reconsiderar sus medidas de seguridad.

Hasta el momento, el Departamento de Defensa de EE. UU. o las autoridades de Baréin no han proporcionado comentarios detallados sobre esta declaración. Por lo general, las partes interpretan de manera diferente el alcance de los daños, pero el ataque a un centro de IA subraya la importancia crítica de la tecnología en las guerras modernas.

Según los expertos, los ataques contra sistemas de IA representan una forma híbrida de ciberguerra y guerra física, y tales objetivos estratégicos podrían convertirse en blancos principales en el futuro. Esta declaración de Irán complica aún más la situación en Oriente Medio y permanece en el foco de la atención internacional.

IránEstados UnidosBaréinInteligencia ArtificialOperación Militar
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Abror Shuhratov
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