Científicos descubren otro planeta que podría albergar vida

·439·Mundo
Científicos descubren otro planeta que podría albergar vida

La investigación científica sobre la búsqueda de vida fuera del sistema solar ha arrojado otro resultado importante. Los científicos han anunciado que a aproximadamente 25 años luz de distancia, ubicada en la constelación de la Jirafa (Camelopardalis), el planeta GJ 3378b podría ser uno de los candidatos más prometedores para la vida extraterrestre. Los resultados del nuevo estudio fueron publicados en la revista científica The Astrophysical Journal .

Según los investigadores de la Universidad de California (Irvine), este planeta recibe de su estrella aproximadamente el 90 por ciento de la cantidad de calor y radiación que la Tierra recibe del Sol. Esto significa que se encuentra en una zona habitable, es decir, una región donde podría existir agua líquida. Según los expertos, la presencia de agua líquida es uno de los factores más importantes para la formación de la vida.

Sin embargo, con las tecnologías actuales, la humanidad no tiene la posibilidad de llegar a este planeta. Según los cálculos, si un humano viajara a la velocidad de la nave espacial Apollo-10 , es decir, aproximadamente 11,1 km/s , el vuelo a GJ 3378b duraría unos 675 mil años .

Inicialmente, este cuerpo celeste fue considerado un gigante gaseoso. Tras su descubrimiento en 2024, científicos franceses determinaron que su masa es aproximadamente 5,26 veces mayor que la de la Tierra, clasificándolo como un planeta de tipo « mini-Neptuno » con una atmósfera densa de hidrógeno. Se pensaba que tal atmósfera reducía la probabilidad de existencia de agua líquida.

La cuestión que más interesa a los científicos hoy en día es si GJ 3378b ha conservado su atmósfera a pesar de la fuerte radiación y el flujo de partículas de su estrella. Desafortunadamente, no es posible verificar esto directamente por ahora. Debido a que, visto desde la Tierra, el planeta no pasa frente a su estrella y, por lo tanto, James Webb el telescopio espacial no puede analizar su atmósfera.

Según los expertos, será posible obtener datos más precisos sobre GJ 3378b y estudiar posibles rastros de vida en el futuro. En particular, se espera que los observatorios espaciales de nueva generación como Habitable Worlds Observatory , que la NASA planea lanzar en la década de 2040, brinden la oportunidad de estudiar más a fondo este tipo de planetas.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquilerDos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquilerHoy, 00:03¿Zelensky destituirá a Syrsky? La presión aumenta en Kiev...¿Zelensky destituirá a Syrsky? La presión aumenta en Kiev...Ayer, 23:48El sitio web del presidente de Kenia fue hackeado: ¿qué exigieron los atacantes?El sitio web del presidente de Kenia fue hackeado: ¿qué exigieron los atacantes?Ayer, 23:43Un robot humanoide comienza a trabajar en las clases de una escuela de EE. UU.Un robot humanoide comienza a trabajar en las clases de una escuela de EE. UU.Ayer, 23:37La apariencia única de este perro ha sorprendido a InternetLa apariencia única de este perro ha sorprendido a InternetAyer, 23:18Mojtaba Jamenei: “La firma de Trump ya no merece confianza”Mojtaba Jamenei: “La firma de Trump ya no merece confianza”Ayer, 22:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?
¿Por qué la «Cascada de sangre» en la Antártida fluye de color rojo?