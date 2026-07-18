Científicos descubren otro planeta que podría albergar vida

La investigación científica sobre la búsqueda de vida fuera del sistema solar ha arrojado otro resultado importante. Los científicos han anunciado que a aproximadamente 25 años luz de distancia, ubicada en la constelación de la Jirafa (Camelopardalis), el planeta GJ 3378b podría ser uno de los candidatos más prometedores para la vida extraterrestre. Los resultados del nuevo estudio fueron publicados en la revista científica The Astrophysical Journal .

Según los investigadores de la Universidad de California (Irvine), este planeta recibe de su estrella aproximadamente el 90 por ciento de la cantidad de calor y radiación que la Tierra recibe del Sol. Esto significa que se encuentra en una zona habitable, es decir, una región donde podría existir agua líquida. Según los expertos, la presencia de agua líquida es uno de los factores más importantes para la formación de la vida.

Sin embargo, con las tecnologías actuales, la humanidad no tiene la posibilidad de llegar a este planeta. Según los cálculos, si un humano viajara a la velocidad de la nave espacial Apollo-10 , es decir, aproximadamente 11,1 km/s , el vuelo a GJ 3378b duraría unos 675 mil años .

Inicialmente, este cuerpo celeste fue considerado un gigante gaseoso. Tras su descubrimiento en 2024, científicos franceses determinaron que su masa es aproximadamente 5,26 veces mayor que la de la Tierra, clasificándolo como un planeta de tipo « mini-Neptuno » con una atmósfera densa de hidrógeno. Se pensaba que tal atmósfera reducía la probabilidad de existencia de agua líquida.

La cuestión que más interesa a los científicos hoy en día es si GJ 3378b ha conservado su atmósfera a pesar de la fuerte radiación y el flujo de partículas de su estrella. Desafortunadamente, no es posible verificar esto directamente por ahora. Debido a que, visto desde la Tierra, el planeta no pasa frente a su estrella y, por lo tanto, James Webb el telescopio espacial no puede analizar su atmósfera.

Según los expertos, será posible obtener datos más precisos sobre GJ 3378b y estudiar posibles rastros de vida en el futuro. En particular, se espera que los observatorios espaciales de nueva generación como Habitable Worlds Observatory , que la NASA planea lanzar en la década de 2040, brinden la oportunidad de estudiar más a fondo este tipo de planetas.