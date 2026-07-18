SpaceX construye la torre Mechazilla en Cabo Cañaveral utilizando la grúa más potente del mundo

SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk, continúa expandiendo la infraestructura necesaria para los vuelos de Starship, el cohete más grande en la historia de la humanidad. En el complejo 37A de Cabo Cañaveral, Florida, la construcción de la inmensa torre Mechazilla ha entrado en una fase decisiva. Esta estructura no solo sirve para lanzar el cohete, sino también para atrapar sus partes reutilizables en el aire. Según Ixbt.com informa al respecto.

Según los datos, el séptimo módulo de la torre ya ha sido instalado con éxito. El levantamiento de la octava sección está programado para el próximo fin de semana, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La construcción de esta torre, que constará de nueve módulos en total, está cerca de finalizar. Una vez instalado el noveno y último módulo, se colocarán bloques especiales y sistemas de elevación en la parte superior de la estructura.

La grúa más potente del mundo en acción

Para llevar a cabo este proyecto colosal, SpaceX utiliza la grúa sobre orugas más potente del mundo: la Liebherr LR 13000, fabricada en Alemania. Este gigante técnico es capaz de levantar cargas de hasta 3000 toneladas y es inigualable en el ensamblaje de estructuras de ingeniería complejas con alta precisión. Es precisamente con esta grúa que las secciones de Mechazilla se están elevando una tras otra.

Una vez montadas las secciones principales, los ingenieros comenzarán a instalar la parte más importante de la torre: los «brazos» mecánicos conocidos como «chopsticks». Este sistema está diseñado para atrapar verticalmente al Super Heavy, la primera etapa del cohete Starship. Esta tecnología llevará la eficiencia de la reutilización de cohetes a un nuevo nivel.

El futuro del proyecto Starship

Esta nueva plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral tiene una importancia estratégica para SpaceX. Mientras que las pruebas principales se realizan actualmente en la base Starbase en Texas, la nueva torre en Florida servirá como la puerta principal para los vuelos comerciales y científicos del sistema Starship, incluidas las misiones a la Luna y Marte.

Según ixbt.com, recientemente se publicaron en redes sociales las primeras fotografías de alta calidad del sitio de construcción. En ellas se aprecia no solo la altura de la torre, sino también la magnitud de la infraestructura que SpaceX está creando. Una vez finalizada la construcción, los sistemas de mantenimiento de cohetes y los complejos de repostaje estarán plenamente operativos en la zona.

Estos trabajos dentro del proyecto Starship tienen como objetivo reducir drásticamente los costos de la exploración espacial. La construcción exitosa de la torre Mechazilla permitirá a SpaceX reducir el tiempo de lanzamiento y preparación de los cohetes a solo unas pocas horas, lo que se espera sea un paso revolucionario en la historia de la astronáutica.