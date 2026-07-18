Ataque de drones a almacenes de Wildberries: víctimas y decenas de heridos

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Ataque de drones a almacenes de Wildberries: víctimas y decenas de heridos

Ubicados en las regiones rusas de Tambov y Moscú, Wildberries los centros logísticos fueron blanco de ataques con drones. El incidente dejó siete muertos y más de 40 heridos de diversa gravedad.

Según los informes, en la noche del 18 de julio, varios drones impactaron contra el centro logístico en la ciudad de Kotovsk, región de Tambov. El jefe regional, Yevgeny Pervishov, informó que siete empleados que trabajaban en el turno de noche murieron y otras 24 personas resultaron heridas.

El impacto provocó un gran incendio en el área del almacén. Los servicios de emergencia y bomberos llegaron rápidamente al lugar para sofocar las llamas. Actualmente, continúan las labores de rescate y la evaluación de daños en la zona.

Wildberries el servicio de prensa confirmó que, además del almacén en Kotovsk, el centro logístico en la ciudad de Elektrostal, región de Moscú, también fue objeto de ataques con drones.

Según el gobernador de la región de Moscú, Andrey Vorobyov, otras 24 personas resultaron heridas en el ataque en Elektrostal. Se informa que algunos de ellos se encuentran en estado grave.

Asimismo, durante los ataques se produjo un incendio en un depósito de petróleo en la ciudad de Noginsk, donde dos personas resultaron heridas. Como medida de seguridad, los pacientes de una maternidad cercana fueron evacuados a otras instituciones médicas.

Además, en la ciudad de Vladimir, un dron cayó sobre un edificio residencial, provocando un incendio en un apartamento. Según información preliminar de las autoridades regionales, no se registraron víctimas en este incidente.

Las autoridades rusas declararon que estos ataques fueron realizados por drones ucranianos. Por su parte, Ucrania no ha emitido ninguna declaración oficial ni ha asumido la responsabilidad del ataque.

Recientemente, el número de ataques con drones contra el territorio ruso ha aumentado, lo que ha provocado un endurecimiento de las medidas de seguridad en varias instalaciones estratégicas del país.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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