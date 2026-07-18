Anunciada la posible convocatoria de Inglaterra para la Copa Mundial 2030

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Anunciada la posible convocatoria de Inglaterra para la Copa Mundial 2030

La racha sin títulos de la selección de Inglaterra en grandes torneos, que se prolonga desde 1966, se extenderá unos años más. La derrota ante Argentina en el torneo recientemente finalizado privó a los "Three Lions" de su sueño de campeonato. Ahora, la atención de expertos y aficionados se centra en la próxima Copa Mundial de 2030, que será organizada por España, Portugal y Marruecos. Así lo informa Goal.com .

Según los analistas de Goal.com, para el Mundial de 2030, la selección de Inglaterra sufrirá cambios radicales. Se espera que estrellas actuales como Harry Kane y Jordan Pickford cedan su lugar a jóvenes talentos. Aunque aún se desconoce quién dirigirá al equipo para entonces, entre los candidatos se mencionan nombres como Pep Guardiola, Eddie Howe y Lee Carsley.

Una nueva era en la portería

Jordan Pickford, quien ha custodiado la portería inglesa durante muchos años, podría poner fin a su carrera internacional tras la Eurocopa 2028. James Trafford es visto como el principal candidato para ocupar su lugar. Actualmente en el Manchester City y preparándose para cambiar de club en busca de minutos, Trafford tendrá 27 años en 2030.

Los expertos señalan que la habilidad y la serenidad de James Trafford son suficientes para convertirlo en el portero número uno de Inglaterra. Ya forma parte del sistema de la selección y se espera que sea el digno sucesor de Pickford.

Las estrellas del futuro: Max Dowman y Rio Ngumoha

Reemplazar a Harry Kane en el ataque no será fácil, pero una nueva generación está surgiendo en las academias inglesas. En particular, jóvenes talentos como Max Dowman y Rio Ngumoha son pronosticados como figuras clave de la plantilla de 2030. Estos jugadores ya han atraído la atención de los ojeadores por sus capacidades técnicas y su olfato goleador.

También se esperan los siguientes cambios en la plantilla de 2030:

  • Una combinación de jugadores experimentados y jóvenes en la defensa central;
  • La experiencia de líderes como Jude Bellingham y Declan Rice en el mediocampo;
  • La aparición de jóvenes jugadores rápidos y creativos en las bandas;
  • La formación de un nuevo "nueve" para reemplazar a Harry Kane en el ataque.
Para el fútbol inglés, la Copa Mundial 2030 podría ser no solo un torneo más, sino una oportunidad de oro para que la nueva generación demuestre su potencial. Teniendo en cuenta que el contrato de Thomas Tuchel termina en 2028, es muy probable que un entrenador con una filosofía completamente nueva lleve al equipo al Mundial.

InglaterraFútbolCopa MundialHarry KaneJordan Pickford
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Jahongir Tursunov
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