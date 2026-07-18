Mourinho elige a los 6 jugadores clave e intocables del Real Madrid

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Mourinho elige a los 6 jugadores clave e intocables del Real Madrid

El nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ya ha definido los pilares de su equipo para la próxima temporada. Según los informes, el técnico portugués considera a seis jugadores como titulares prácticamente indiscutibles.

La lista incluye tanto a los líderes del club como a una nueva incorporación madridista.

¿En qué jugadores confía Mourinho?

Según el Diario AS, los siguientes jugadores formarán la columna vertebral del equipo bajo la dirección de José Mourinho:

Se espera que estos jugadores sean titulares habituales siempre que estén en buen estado de salud.

El ataque dependerá de Mbappé y Vinícius

En la línea de ataque, Mourinho ve a Kylian Mbappé y a Vinícius Júnior como las armas principales del equipo.

La velocidad y la habilidad individual de ambos jugadores podrían ser cruciales en los contraataques del Real. Uno de los principales retos del entrenador será hacerlos funcionar de forma óptima en un mismo sistema.

Bellingham y Valverde controlarán el centro del campo

Se espera que Jude Bellingham y Federico Valverde asuman una gran responsabilidad en el mediocampo.

Mientras que Bellingham desempeñará un papel clave en la creación de juego y la llegada al área, Valverde aportará el equilibrio necesario en la lucha física, la presión y la transición defensa-ataque.

Un nuevo fichaje entre los «intocables»

Uno de los nombres más destacados de la lista es Marc Cucurella.

Se dice que el defensa, recién llegado al equipo, ocupa ya un lugar importante en los planes de Mourinho. Su despliegue por la banda izquierda y su polivalencia táctica ofrecen al entrenador opciones adicionales.

En la portería, Thibaut Courtois sigue siendo la opción principal, como siempre.

Mourinho tomó las riendas tras una temporada sin títulos

José Mourinho fue nombrado entrenador del Real Madrid a principios de junio.

El técnico, conocido como «The Special One», sustituyó a Álvaro Arbeloa, quien dejó su cargo tras una temporada sin trofeos.

Ahora, el objetivo de Mourinho es convertir al Real en un equipo capaz de luchar de nuevo por todos los títulos. El núcleo de seis jugadores está claro, pero la competencia por el resto de puestos no ha hecho más que empezar.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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