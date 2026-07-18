Un terremoto de magnitud 7,4 sacude México, se emitió una alerta de tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 ocurrió en una región cercana a la costa del Pacífico de México. Aunque se emitió una advertencia oficial de tsunami tras el sismo, esta fue cancelada después de evaluar la situación.

Según los informes, el sismo se registró el 17 de julio a las 08:48 hora local, cerca del puerto de Puerto Madero en el estado de Chiapas, en una zona próxima a la frontera con Guatemala. El epicentro del movimiento telúrico se localizó a unos 10 kilómetros al norte de las zonas pobladas.

El Centro Nacional de Sismología de México informó que, tras el sismo principal, se registró una réplica de magnitud 5,2.

Tras el suceso, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de EE. UU. emitió una alerta de tsunami para las zonas costeras dentro de un radio de 300 kilómetros del epicentro. Sin embargo, tras una reevaluación por parte de los expertos, la alerta fue cancelada oficialmente aproximadamente una hora después.

Tras el terremoto, el gobierno mexicano movilizó a los servicios de emergencia, fuerzas de seguridad y unidades de protección civil a la zona. Según los datos preliminares, hasta el momento no se han reportado fallecidos, heridos ni daños materiales de gran magnitud.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, indicó que el nivel del mar podría elevarse hasta medio metro en algunas zonas costeras, instando a los ciudadanos a mantenerse alejados de las playas como medida de precaución.

Asimismo, se llevaron a cabo evacuaciones preventivas en algunas localidades del estado de Chiapas cercanas al epicentro. Las autoridades señalaron que no se han observado daños graves ni situaciones de emergencia a gran escala en el sureste del país.

Actualmente, los expertos mantienen la situación bajo control constante y continúan realizando labores de monitoreo ante posibles réplicas.