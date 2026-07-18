El mundo del fútbol está ante un nuevo gran relevo generacional. La imagen tomada en 2007 para un calendario benéfico del diario SPORT, donde un Lionel Messi de 20 años bañaba a un bebé de pocas semanas, se ha convertido hoy en una leyenda. Ese bebé es hoy Lamine Yamal, la estrella principal de la selección española y del FC Barcelona. El enfrentamiento entre estos dos héroes en la final de la Copa del Mundo este domingo podría simbolizar, de forma simbólica, la entrega del trono al sucesor. Así lo informa Goal.com .

Para Lamine Yamal, Lionel Messi no es solo un ejemplo, sino su único ídolo. «Nunca tuve otro ideal. Una vez me hice una foto con él, cuando nadie me conocía todavía», recuerda el joven talento en una entrevista con Tuttosport. En aquel momento, nadie imaginaba que ese bebé sería el único futbolista capaz de superar los récords de Messi en el futuro. Según los analistas de Goal.com, esta foto casual da la impresión de que Messi está bendiciendo a su sucesor.

Talento bajo presión

Puede parecer injusto cargar con tanta responsabilidad sobre los hombros de un jugador de 17 años. Lionel Messi se convirtió en el mejor jugador de la historia manteniendo un nivel alto durante más de veinte años. Yamal, en cambio, apenas está dando sus primeros pasos en el fútbol de élite. Sin embargo, al jugar en el primer equipo del FC Barcelona desde los 16 años, ya ha demostrado su capacidad para resistir cualquier presión. Sus movimientos en el campo y su toma de decisiones demuestran una madurez muy superior a su edad.

Yamal mantiene la humildad al respecto. «Es imposible alcanzar el nivel de Lionel Messi, pero sueño con parecerme a él algún día», afirma. El jugador destaca que superó todos sus miedos y presiones desde que crecía en las calles de Mataró. Sus actuaciones valientes en la Eurocopa también demostraron su gran fortaleza mental.

Autoexigencia

El secreto del éxito de Lamine Yamal no reside solo en su talento innato, sino en su extrema autoexigencia. Analiza sus acciones después de cada partido y nunca se conforma con los resultados obtenidos. Tras el partido de cuartos de final contra Bélgica, dijo: «Soy muy duro conmigo mismo. Nunca estoy totalmente satisfecho con lo que hago».

La final de la Copa del Mundo no será solo una lucha por el título, sino un encuentro histórico entre dos generaciones. Si España gana, Yamal podría cerrar la era de su ídolo y comenzar una nueva. Se espera que este partido sea recordado como la mayor ceremonia de «relevo» en la historia del fútbol.

El primer encuentro entre Lionel Messi y Lamine Yamal ocurrió en 2007;

Yamal es uno de los debutantes más jóvenes en la historia del FC Barcelona;

Es el goleador más joven en la historia de las Eurocopas.

En conclusión, el camino de Yamal apenas comienza. Aunque el legado de Messi es intocable, Lamine está listo para abrir una nueva página en el mundo del fútbol con su estilo único. La final del domingo será el punto más emocionante de esta historia legendaria.