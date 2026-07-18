Una excursión escolar se convierte en tragedia: 20 niños fallecieron

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Una excursión escolar se convierte en tragedia: 20 niños fallecieron

Un terrible accidente de tráfico en la región oriental de Uganda ha cobrado la vida de decenas de estudiantes. El vuelco de un autobús que regresaba de una excursión escolar resultó en la muerte de 21 personas, incluidos 20 niños. Más de 28 estudiantes más sufrieron heridas de diversa gravedad.

La tragedia ocurrió cerca del pueblo de Chekvatit, en el distrito de Kapchorwa. Se informó que el conductor del autobús perdió el control mientras los estudiantes de la escuela primaria King David de Kampala regresaban de un viaje organizado a las cataratas de Sipi.

Según la información preliminar, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una gran roca y posteriormente volcó. Como resultado, muchos pasajeros dentro del autobús sufrieron lesiones corporales graves.

Muebles dañados acumulados al costado de la carretera y personas observándolos.

Como consecuencia de la tragedia, además de los 20 estudiantes, también falleció el fundador y director de la escuela. Los niños heridos, junto con tres adultos, fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos. Según los médicos, al menos nueve víctimas se encuentran en estado grave.

El personal médico local brindó primeros auxilios a algunos de los heridos en el lugar del incidente.

Tras la tragedia, el gobierno de Uganda decidió suspender temporalmente las excursiones escolares y los viajes colectivos de estudiantes en todo el país. Según las autoridades, esta restricción estará vigente hasta que se revisen los requisitos de seguridad para los estudiantes.

Asimismo, el gobierno ha iniciado medidas adicionales para inspeccionar el estado técnico de los autobuses escolares, reforzar los requisitos de seguridad para los conductores que transportan estudiantes e investigar exhaustivamente las causas de la tragedia.

Actualmente, la policía continúa con las investigaciones sobre el estado técnico del autobús, las acciones del conductor y otros factores que llevaron al accidente.

UgandaKampalaSipiKing David
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Kamola Shuhratova
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