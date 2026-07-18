El Arsenal ficha a una joven promesa de su rival, el Tottenham

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El Arsenal ficha a una joven promesa de su rival, el Tottenham

Continuando con su actividad en el mercado de fichajes de verano, el Arsenal de Londres ha llegado a un acuerdo con Elijah Upson, uno de los defensas jóvenes más talentosos de su eterno rival, el Tottenham. El defensa central de 18 años rechazó firmar un nuevo contrato con los Spurs y ahora se unirá a los Gunners como agente libre. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información del reconocido insider Fabrizio Romano, las partes ya han firmado todos los documentos para una colaboración a largo plazo. Este traspaso está causando un gran revuelo en el contexto de la rivalidad entre los dos gigantes del norte de Londres. Upson quería formar parte del proyecto de Mikel Arteta y se espera que pronto se haga un anuncio oficial.

La elección del joven talento y la competencia

Aunque Elijah Upson es considerado uno de los representantes más prometedores de la academia del Tottenham, su camino hacia el primer equipo se había vuelto complicado. Según Goal.com, el refuerzo de la línea defensiva del Tottenham con jugadores como Marcos Senesi y Jan Paul van Hecke redujo las oportunidades del joven defensa. Además, la presencia de defensas experimentados como Micky van de Ven y Cristian Romero también influyó en la decisión de Upson de marcharse.

El Arsenal ha sido durante mucho tiempo uno de los mejores clubes de la Premier League en cuanto a dar oportunidades a los jugadores jóvenes. La exitosa integración de futbolistas como Bukayo Saka, Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly en el primer equipo habría sido una fuente de motivación clave para Upson.

Cambios en la plantilla del Arsenal

Este traspaso no es la única novedad para el Arsenal este verano. El club trabaja sistemáticamente en rejuvenecer y fortalecer su plantilla. Los Gunners han realizado los siguientes movimientos hasta ahora:

  • Fichaje del portero Illan Meslier;
  • Acuerdo alcanzado para el traspaso del delantero griego Christos Tzolis;
  • El experimentado delantero Leandro Trossard dejó el equipo para unirse al Beşiktaş.
La llegada de Elijah Upson se considera un paso importante para el futuro de la defensa del equipo. Aunque estrellas como Cristian Romero han despertado el interés del Inter y del Barcelona, Upson prefirió continuar su desarrollo bajo la dirección de Mikel Arteta. Este traspaso se interpreta no solo desde el punto de vista deportivo, sino también como una nueva victoria del Arsenal en la lucha entre los dos acérrimos rivales.

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