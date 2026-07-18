Donald Trump critica la táctica de Thomas Tuchel: ¿Por qué Harry Kane jugó en defensa?

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Donald Trump critica la táctica de Thomas Tuchel: ¿Por qué Harry Kane jugó en defensa?

El presidente estadounidense Donald Trump ha opinado inesperadamente sobre el mundo del fútbol, criticando duramente las decisiones tácticas del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel. En la semifinal de la Copa del Mundo contra Argentina, los ingleses iban ganando 1-0 pero terminaron perdiendo 1-2. Así lo informa Goal.com.

Donald Trump mencionó este partido durante un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Trump Tower. En su opinión, el hecho de que Thomas Tuchel asignara a Harry Kane, delantero estrella y capitán, un rol excesivamente defensivo al final del partido fue una de las causas principales de la derrota.

«Inglaterra tiene un jugador increíble, he jugado al golf con él. Harry Kane es realmente un jugador fantástico. Creo que cometieron un gran error al convertirlo en defensa. ¿Qué sé yo de fútbol? Iban ganando, pero tomaron a su mejor jugador y lo pusieron en defensa. Deberíamos ser un poco más ofensivos, ¿no?», señaló Trump.

Los cambios tácticos de Tuchel y la derrota

En el estadio de Atlanta, Anthony Gordon había adelantado a Inglaterra. Sin embargo, Thomas Tuchel decidió terminar el partido con cinco y luego seis defensas. Esto permitió a Argentina tomar la iniciativa. Gracias a los ataques organizados por Lionel Messi, Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron, asegurando la victoria de los sudamericanos.

Según Goal.com, estos cambios tácticos provocaron grandes debates no solo entre los aficionados, sino también entre los expertos. Harry Kane se vio obligado a defender cerca de su propia área durante los últimos 30 minutos, lo que anuló las posibilidades de contraataque del equipo.

La respuesta del entrenador: «Defendimos como equipo»

En la rueda de prensa previa al partido por el tercer puesto contra Francia, Thomas Tuchel respondió con ironía a las palabras de Donald Trump. El técnico alemán defendió sus decisiones tácticas, afirmando que en el fútbol moderno todo el equipo debe participar en la defensa.

«¿Están citando a Donald Trump como testigo? Solo pregunto... ¿En qué situación jugó Harry Kane demasiado atrás? Si defendemos en bloque, todos trabajan juntos. Es una señal de espíritu de equipo y solidaridad. Defendimos con 10 u 11 jugadores, Harry no fue la excepción», respondió Tuchel.

Este incidente demostró una vez más lo estrechamente ligados que están el deporte y la política. Para Inglaterra, esta derrota quedará en la historia como un nuevo fracaso en un gran torneo.

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