Error en Amazon Web Services: clientes recibieron facturas por billones de dólares

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Error en Amazon Web Services: clientes recibieron facturas por billones de dólares

Un fallo técnico en Amazon Web Services (AWS), la plataforma de computación en la nube más grande del mundo, dejó en shock a miles de usuarios en todo el planeta. Clientes que normalmente pagan unos pocos dólares entraron en pánico al ver facturas de billones de dólares en sus correos electrónicos. Este incidente no solo fue un error técnico, sino una fuente de estrés grave para muchos usuarios. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según The Guardian y otros medios internacionales, las facturas alcanzaron niveles astronómicos debido a un fallo en el sistema. Por ejemplo, Dan Harvey, representante de una organización benéfica que audita escuelas, relató su experiencia. Según él, Amazon emitió una factura de 7.800 millones de dólares por una aplicación que normalmente cuesta menos de 1 libra esterlina al mes. Esta cifra inesperada provocó casi un "ataque al corazón" en la dirección de la organización.

Los "regalos" de un billón de dólares y el shock de los usuarios

La situación fue aún más aterradora para algunos usuarios. En redes sociales, un usuario llamado Bharat compartió una captura de pantalla de su cuenta donde se mostraba que el uso de servicios había aumentado un 745 mil millones por ciento respecto al mes anterior, con un monto a pagar de 1,5 billones de dólares. A modo de comparación, esta cifra supera el PIB de muchos países desarrollados.

Sachin, un estudiante de la India, enfrentó un problema similar. Aunque paga un promedio de 1,28 dólares al mes, esta vez recibió una factura de 10.900 millones de dólares. Asimismo, Andrea Zuvich, propietaria del sitio web "The Seventeenth Century Lady", recibió un requerimiento de pago de 245.000 millones de dólares. Que esta suma fuera casi igual a la fortuna total del fundador de Amazon, Jeff Bezos, despertó tanto ironía como miedo entre los usuarios.

Reacción de Amazon y causa del error

Tras varias horas de investigación, los expertos de la empresa identificaron la raíz del problema. Resultó que hubo un fallo técnico al establecer el precio unitario de los productos en el subsistema de facturación. Como resultado, el sistema multiplicó automáticamente los precios de todos los servicios por millones.

Actualmente, Amazon Web Services está tomando las siguientes medidas:

  • El sistema de facturación fue desactivado temporalmente;
  • Todos los datos calculados erróneamente están siendo revisados;
  • Se están enviando nuevas facturas a los clientes basadas en el consumo real.
Este suceso demostró una vez más el alto grado de dependencia de los servicios en la nube globales. Dado que muchas startups y empresas de IT en Uzbekistán también utilizan servicios de AWS, estos errores recuerdan a los empresarios locales la importancia de mantener un control constante sobre los sistemas de monitoreo financiero.

Los representantes de Amazon han declarado que todos los errores serán corregidos y que no se cobrará ningún monto excesivo a los usuarios. Sin embargo, los usuarios señalan que el impacto psicológico y el estrés causados por tales notificaciones son difíciles de compensar.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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