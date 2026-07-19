Jude Bellingham logra un resultado histórico: se baten los récords de Inglaterra

La joven estrella de la selección de Inglaterra y del Real Madrid, Jude Bellingham, ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol mundial. El centrocampista batió el récord nacional al convertirse en el primer jugador inglés en marcar siete goles en una sola Copa del Mundo. Con este resultado, superó las marcas establecidas por los legendarios delanteros Gary Lineker y Harry Kane. Así lo informa Goal.com informa .

En el partido por el tercer puesto contra la selección de Francia, que se convirtió en un festival de goles con un marcador de 6:4, Bellingham anotó su gol histórico. Entrando como suplente cerca del final, el jugador de 23 años culminó una brillante incursión individual con un gol en el tiempo añadido. Este fue su séptimo tanto en el torneo.

Leyendas superadas

Hasta ahora, el récord de más goles marcados por un jugador inglés en un solo Mundial pertenecía a Gary Lineker (México 1986, 6 goles). Posteriormente, Harry Kane igualó este resultado en el torneo de Rusia 2018. Jude Bellingham no solo superó esta cifra, sino que sorprendió a todos al lograrlo desde la posición de centrocampista.

El camino de Bellingham en este torneo fue muy productivo. Marcó contra Panamá y Croacia en la fase de grupos, y logró dobletes contra México y Noruega en las eliminatorias. El exjugador Danny Murphy, en una entrevista con la BBC, elogió la frialdad de Bellingham y lo calificó como el mejor jugador inglés del momento.

En este partido, el extremo del Arsenal Bukayo Saka también tuvo una actuación brillante. Registró su primer triplete del torneo, contribuyendo enormemente a la victoria de su equipo. Cabe destacar que Bellingham pudo haber ejecutado el penalti señalado al final para mejorar su récord, pero cedió el balón a su compañero Saka, permitiéndole completar su triplete.

Tras el partido, Bukayo Saka comentó la situación: "Jude no quería tirar el penalti. Al contrario, fue uno de los primeros en acercarse y decirme: 'Ve, completa tu triplete'. Su generosidad es más importante que la victoria".

Ahora, Jude Bellingham es mencionado en el panteón del fútbol inglés junto a grandes nombres como Alan Shearer, Wayne Rooney y Sir Geoff Hurst. Marcar siete goles en un solo torneo es un resultado que muchos delanteros legendarios no lograron en toda su carrera. Este éxito consolida aún más el estatus de la estrella del Real Madrid en el fútbol mundial.