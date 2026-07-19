La policía tuvo que intervenir durante la entrevista de Harry Kane

Un incidente inesperado ocurrió al finalizar la exitosa participación de la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo. Tras la victoria en el campo, mientras el capitán Harry Kane daba una entrevista a los periodistas, se produjeron disturbios en la zona mixta que obligaron a la policía a intervenir. Así lo informa Goal.com informa .

En el partido por el tercer puesto disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, Inglaterra venció a Francia por 6-4. Esta victoria pasó a la historia como el mejor resultado de los «Three Lions» en torneos disputados fuera de su país. Sin embargo, los momentos de alegría tras el partido se vieron empañados por un altercado en la zona de prensa.

Según Goal.com, mientras Harry Kane respondía a las preguntas de los periodistas, surgió un desacuerdo entre los representantes de los medios. Se dice que un grupo de periodistas ingleses impidió que un reportero local grabara, llegando incluso a empujarlo físicamente. La situación se tensó hasta convertirse en un altercado físico, lo que detuvo la entrevista.

Intervención policial y restablecimiento del orden

Debido a la escalada del conflicto, el reportero local tuvo que pedir ayuda a los representantes de la FIFA y a los agentes de la policía de Miami que estaban de servicio en el estadio. En los videos difundidos en redes sociales se observa a un oficial de policía entrando entre la multitud para retirar a uno de los individuos que alteraba el orden. Solo tras la intervención de las autoridades se estabilizó la situación.

A pesar del ruido y el desorden circundante, Harry Kane continuó su entrevista, destacando su orgullo por los resultados obtenidos por su equipo. Según el capitán, esta medalla de bronce es el logro más alto en los últimos 60 años y una recompensa merecida por el esfuerzo del equipo.

«Estoy muy orgulloso. Es nuestro mejor resultado en 60 años y nuestra mejor marca en suelo extranjero. Terminar el torneo con una medalla es una recompensa justa por todo nuestro trabajo», enfatizó Harry Kane.

El delantero también respondió preguntas sobre el seleccionador nacional, Thomas Tuchel. Aunque el técnico alemán ha sido criticado por políticos y parte del público, Kane lo defendió. El capitán considera que, al ser el primer torneo del entrenador, utilizará la experiencia adquirida en el futuro. «Desde el punto de vista de los jugadores, hizo un trabajo fantástico. Fue su primer torneo y aprenderá mucho de esto», declaró el capitán inglés.