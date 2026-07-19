Samsung presenta el nuevo proyector Freestyle+ con IA

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Samsung presenta el nuevo proyector Freestyle+ con IA

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha renovado su línea de proyectores multifuncionales y compactos. El nuevo modelo Freestyle+, lanzado en el mercado estadounidense, está atrayendo la atención de los usuarios no solo por su imagen de alta calidad, sino también por sus capacidades de IA. Este dispositivo busca transformar por completo el concepto de cine en casa moderno, estando adaptado para un uso libre incluso fuera de casa. Así lo informa Ixbt.com.

Una de las principales ventajas del modelo Freestyle+ es su capacidad para formar una imagen de hasta 100 pulgadas con resolución Full HD. Según la información publicada por el sitio ixbt.com, el dispositivo puede funcionar conectado a una batería externa (Power Bank) a través de un puerto USB-C. Esto permite usarlo fácilmente en viajes, campings o lugares donde el suministro eléctrico es limitado.

IA y ajustes inteligentes

El proyector de nueva generación está enriquecido con tecnologías de IA. En particular, cuenta con una función de corrección automática 3D de distorsiones trapezoidales. Esto significa que, independientemente del ángulo en el que se instale el proyector, este ajusta automáticamente la imagen a una forma rectangular perfecta en la pared. Además, el sistema de calibración de superficie y adaptación de imagen mantiene la fidelidad de los colores incluso en paredes irregulares o de colores.

En cuanto a la calidad de imagen, el dispositivo ofrece un brillo de 430 ISO-lyumen y es compatible con las tecnologías PurColor y HDR10+. Esto garantiza la claridad de los detalles y la riqueza de los colores incluso en escenas oscuras. Para los usuarios, estos dispositivos compactos pueden ser una solución conveniente para ver películas en pantalla grande en el jardín o durante momentos de ocio familiar.

Audio y software

Se ha prestado especial atención al sistema de audio. Los altavoces integrados en el Freestyle+ difunden el sonido en un radio de 360 grados. Dos subwoofers pasivos sirven para reproducir los sonidos de baja frecuencia (bajos) con mayor profundidad. Si esto no fuera suficiente, la tecnología Q-Symphony permite conectar el proyector de forma inalámbrica a sistemas acústicos externos o barras de sonido mediante Wi-Fi.

El dispositivo funciona bajo el sistema operativo propietario Tizen de Samsung. Esto ofrece a los usuarios las siguientes posibilidades:

  • Acceso directo a todos los servicios de streaming populares;
  • Soporte para plataformas de juegos en la nube;
  • Transmisión inalámbrica de la pantalla de un smartphone o tablet al proyector;
  • Integración con otros dispositivos inteligentes a través del ecosistema SmartThings.
Actualmente, el modelo Freestyle+ tiene un precio de 1200 dólares en el mercado estadounidense. Se espera que el nuevo producto llegue a otras regiones, incluida Asia Central, en un futuro próximo. Su compacidad y su capacidad de no depender de una fuente de alimentación fija lo convierten en una opción ideal no solo para el entretenimiento, sino también para realizar presentaciones.

SamsungFreestyle+ProyectorTecnologíaInteligencia Artificial
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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