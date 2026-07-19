Una nueva era para la IA: Current AI crea una red global abierta para todos

En un momento en que las tecnologías de IA avanzan rápidamente, gran parte de la población mundial no puede aprovechar estas oportunidades debido a las barreras lingüísticas. La organización sin fines de lucro Current AI ha comenzado a abordar este problema construyendo una infraestructura de IA de uso público, gratuita y abierta para todos, similar a la World Wide Web. Esta iniciativa busca poner fin a la hegemonía de las corporaciones privadas en el mundo de la IA. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, el proyecto Current AI, fundado en febrero de 2025 por Martin Tisne, ya ha logrado resultados significativos. En colaboración con la división Bhashini del gobierno de la India, la organización presentó un dispositivo llamado Suno Sutra. Este gadget de bolsillo puede ofrecer servicios de IA en 22 idiomas de la India sin necesidad de conexión a Internet. Esto es vital, especialmente para los trabajadores agrícolas y las personas en áreas remotas que no hablan inglés.

De los intereses privados a los intereses públicos

Actualmente, los principales sistemas de IA como OpenAI, Google y Anthropic pertenecen a empresas privadas cuyo objetivo principal es obtener beneficios. Ayah Bdeir, CEO de Current AI, enfatiza que si la IA es una tecnología que cambia fundamentalmente la vida humana, debe existir una alternativa pública y gratuita. De lo contrario, la mitad de los idiomas del mundo corren el riesgo de desaparecer, ya que los grandes modelos dependen principalmente del inglés.

El proyecto también cuenta con una base financiera sólida. Mientras que el gobierno francés ha destinado 100 millones de dólares a Current AI, la inversión total ha alcanzado los 400 millones de dólares junto con organizaciones como la Ford Foundation, la MacArthur Foundation, DeepMind y Salesforce. Ayah Bdeir llama a estos contribuyentes "patrocinadores" en lugar de "inversores", ya que no se requiere retorno financiero.

La misión de preservar el patrimonio cultural

Aunque las grandes empresas tecnológicas (Big Tech) se esfuerzan por hacer que sus modelos sean multilingües, a menudo no tienen en cuenta la cultura y el contexto local. Current AI, por otro lado, permite a las comunidades locales mantener el control sobre sus datos. Según Bdeir, el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino un puente que transmite conocimientos, tradiciones e identidad de generación en generación. Si la tecnología no entiende el idioma, no puede preservar la cultura.

La organización está expandiendo sus actividades en las siguientes áreas:

Otorgar 3,2 millones de dólares en subvenciones para proyectos de IA entre cuatro organizaciones;

Lanzar un chatbot de código abierto en la cumbre AI for Good en Ginebra;

Crear hardware y software de código abierto para la comunidad de desarrolladores.

El objetivo de Current AI es transformar la IA en un sistema abierto para todos, sin restricciones y al servicio del bien común, al igual que Internet. Este es un paso importante no solo para el desarrollo tecnológico, sino también para preservar la diversidad cultural en el mundo digital.