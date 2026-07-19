Tras poner fin a su carrera internacional, el legendario delantero de la selección de Brasil, Neymar, realizó una compra colosal para disfrutar de su tiempo libre. El futbolista adquirió un lujoso superyate por 17 millones de libras esterlinas (aproximadamente 23 millones de dólares). Para Neymar, esta compra no es solo un símbolo de riqueza, sino también una forma de recuperación mental tras el fracaso en la Copa del Mundo. Así lo informa Goal.com informa .

Según el medio Goal.com, con este paso, Neymar continúa la tradición de estrellas que se encuentran entre los futbolistas más ricos del mundo, como David Beckham y Cristiano Ronaldo. Es bien sabido que Cristiano Ronaldo compró un yate por 5,5 millones de libras en 2020 para celebrar el título obtenido con la Juventus. El nuevo barco de Neymar es considerablemente más caro que el de sus colegas.

"Enejota": un nuevo palacio en las costas brasileñas

El nuevo yate fue bautizado como "Enejota" en honor a las iniciales del jugador (NJ). Según datos de Nautica, no es un barco común, sino un proyecto monumental creado sobre la base de un buque de carga fabricado en Brasil y totalmente renovado. Con más de 46 metros de eslora, el barco se encuentra actualmente anclado en el puerto de Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro.

Las capacidades interiores del yate sorprenden a cualquiera. Con una superficie total de 800 metros cuadrados, el barco ofrece amplias comodidades para Neymar y sus invitados. Técnicamente, está equipado con cuatro motores especiales Caterpillar, cada uno con 1450 caballos de fuerza. Esta potencia permite que el yate navegue de forma rápida y fluida a lo largo de la costa brasileña.

Salida de la selección y nueva vida

Neymar realizó esta costosa compra tras una decepcionante participación en la Copa del Mundo 2026. La inesperada derrota de la selección brasileña ante Noruega en los octavos de final fue el último partido del delantero en su carrera internacional. Aunque Neymar anotó su gol número 80 con la selección en aquel encuentro, no pudo evitar la derrota de su equipo.

En una entrevista con Globo, el futbolista declaró entre lágrimas: "Lo intenté, di todo lo que tenía". Ahora, el yate "Enejota" servirá como refugio personal para que Neymar lleve una vida tranquila y pacífica, lejos de la atención de los medios.

Esta noticia también es interesante para los aficionados al fútbol, ya que Neymar es una de las estrellas más famosas que juega en el continente asiático. Sus compras de este nivel demuestran una vez más la inmensa influencia del jugador no solo en el campo, sino también en el mundo de los negocios y el marketing. Neymar sigue ocupando los primeros lugares en la lista de los deportistas mejor pagados del mundo.