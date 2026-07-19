TSMC enfrenta una caída en sus acciones a pesar de ingresos récord

TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, anunció resultados financieros récord para el segundo trimestre de 2026. Sin embargo, el valor de las acciones de la compañía comenzó a caer inesperadamente. Esta situación se atribuye a las dudas de los inversores sobre la rentabilidad de las enormes inversiones en el campo de la inteligencia artificial (AI). Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante el periodo del informe, los ingresos de TSMC crecieron un 36 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, superando los 40 000 millones de dólares. El beneficio neto registró un resultado aún más sorprendente, con un crecimiento del 77 %. A pesar de ello, las acciones de la compañía cayeron un 4 % en bolsa. La razón principal es el aumento drástico de los gastos destinados a la expansión de la producción.

El precio del auge de la inteligencia artificial

Según información de ixbt.com, TSMC elevó su previsión de gastos de capital para 2026 de 52 000-56 000 millones de dólares a 60 000-64 000 millones de dólares. Estos fondos se destinarán principalmente a la compra de nuevos equipos y al desarrollo de infraestructura. Los participantes del mercado están preocupados por la falta de claridad sobre los beneficios reales que provendrán de las tecnologías de AI ante tales gastos.

Esta tendencia ha afectado no solo al gigante taiwanés, sino a todo el sector tecnológico. Mientras que el índice Nasdaq 100 cayó un 1,4 %, el índice del sector de semiconductores retrocedió casi un 19 % desde su máximo histórico. Los inversores ya no solo exigen crecimiento de ingresos, sino pruebas concretas sobre cuándo y cómo se recuperarán los billones de dólares invertidos en la infraestructura de AI.

Un indicador clave del mercado

Dado que TSMC es el socio principal que suministra chips para NVIDIA , Apple y otros líderes tecnológicos, su situación actúa como un barómetro de la «salud» de toda la industria. Aunque la empresa se beneficia enormemente de la demanda de chips de AI, la pregunta fundamental sigue abierta: ¿podrán los clientes crear nuevas fuentes de ingresos con estos costosos chips?

Esta noticia también es relevante para los usuarios y el mercado local, ya que todo lo que utilizamos, desde los smartphones iPhone hasta las tecnologías en la nube, depende de procesadores fabricados en las plantas de TSMC. Cualquier fluctuación en el mercado global de microcircuitos afectará inevitablemente el precio de los dispositivos y la calidad de los servicios tecnológicos en el futuro.

En conclusión, el éxito financiero por sí solo ya no es suficiente en el mercado actual. Los inversores quieren asegurarse de que exista una eficiencia económica real detrás del revuelo en torno a la inteligencia artificial. Los próximos pasos de gigantes como TSMC podrían determinar el destino de esta «burbuja de AI».