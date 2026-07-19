El compañero de sparring uzbeko de McGregor obtiene su visa estadounidense

Uzbeko El luchador de MMA Bakhromjon Ruziev ha superado un obstáculo importante en su carrera. El atleta obtuvo su visa estadounidense y se espera que ahora dispute sus combates en la prestigiosa promoción estadounidense LFA.

Este paso no es solo un viaje al extranjero para Ruziev. El éxito en el circuito de la LFA podría convertirse en uno de los caminos más cortos hacia la UFC.

Visa estadounidense aprobada

En las redes sociales de Bakhromjon Ruziev se confirmó la aprobación de su visa estadounidense. El anuncio también señala que su próximo combate se llevará a cabo bajo el marco de la LFA.

Anteriormente, Ruziev había declarado que uno de los objetivos principales de su colaboración con la LFA era obtener la visa estadounidense y la oportunidad de pelear en EE. UU. Según sus palabras, la promoción le ofreció un contrato de seis combates.

Por ahora, la fecha de su debut en la LFA, su oponente y el número del evento no han sido anunciados oficialmente.

La LFA podría abrir las puertas de la UFC

Legacy Fighting Alliance es una de las organizaciones de MMA más reconocidas en EE. UU. Muchos luchadores que destacan allí llaman la atención de las grandes promociones.

Por ello, cada combate de Ruziev en Estados Unidos no será solo una estadística más, sino un examen decisivo en su carrera. El problema del visado ha quedado atrás; ahora todo se decide en el octágono.

¿Cuál es el récord profesional de Ruziev?

Según Tapology, Bakhromjon Ruziev ha disputado 9 combates en MMA profesional. Cuenta con 7 victorias, una derrota y un empate. Su último enfrentamiento fue el 7 de febrero de 2026 en Taskent, resultando en un empate por decisión mayoritaria.

Ruziev ha logrado la mayoría de sus victorias antes del límite: destaca por su capacidad para finalizar a sus oponentes mediante golpes y técnicas de sumisión.

Entrenamiento con McGregor

El luchador uzbeko participó en el campamento de entrenamiento del ex doble campeón de la UFC, Conor McGregor, como compañero de sparring. Esta experiencia ayudó a que su nombre ganara mayor reconocimiento entre los aficionados locales.

Ahora, Ruziev tiene ante sí una gran oportunidad. Victorias sólidas en la LFA podrían colocar al deportista uzbeko en el radar de los cazatalentos de la UFC. Visa lista, contrato firmado: es hora de que hable el octágono.