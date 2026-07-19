Una leyenda uzbeka predice el marcador de la final del Mundial 2026: ¿marcará Messi?

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Una leyenda uzbeka predice el marcador de la final del Mundial 2026: ¿marcará Messi?

La leyenda de la gimnasia uzbeka Oksana Chusovitina anunció que apoyará a la selección argentina en la final de la Copa del Mundo 2026. La atleta, que sabe lo que significa luchar por un título olímpico, también predijo el posible marcador del encuentro decisivo.

En su opinión, los pequeños detalles serán determinantes en la final entre España y Argentina. Pero la confianza de Chusovitina en Messi es especial.

Chusovitina está con Argentina

En una charla con periodistas, Chusovitina dijo que verá la final apoyando a Argentina.

«Veré el partido apoyando a Argentina. El equipo que juegue mejor hoy ganará. Cada selección tiene sus seguidores, y yo apoyo a los argentinos».

Campeona por equipos en los Juegos Olímpicos de 1992, Chusovitina es una de las atletas únicas en la historia de la gimnasia al haber participado en ocho Juegos Olímpicos de verano.

Ella eligió un marcador exacto para la final

Según la predicción de la famosa gimnasta, Argentina podría vencer a España con una ventaja mínima.

«Creo que el marcador será 2-1. Y Messi marcará un gol, sin duda», dijo Chusovitina.

39 años Lionel Messi ha sido una de las figuras clave en el camino de Argentina hasta la final. Para él, este encuentro podría ser su último partido en mundiales. Argentina lucha por su segundo título consecutivo, mientras que España busca su segundo campeonato histórico.

«Hay que saber aceptar la derrota con dignidad»

Chusovitina también se refirió a las polémicas en redes sociales sobre la supuesta ayuda recibida por Argentina durante el torneo.

«Hay que saber aceptar la derrota con dignidad. El equipo más fuerte merece la victoria».

En su opinión, más allá de sospechas y acusaciones, lo importante es qué equipo mostrará un mejor juego en la final.

Dos generaciones se enfrentan en la final

España llegó a la final invicta y con una defensa sólida. Argentina, por su parte, confía en la experiencia, el carácter y la capacidad de decidir en los momentos cruciales.

El duelo simbólico del partido Lionel Messi se enfrentará al joven líder español Lamine Yamal. Por un lado, una leyenda en la etapa final de su carrera; por el otro, una estrella de la nueva generación.

El pronóstico de Chusovitina está listo: 2-1 y gol de Messi. Ahora, el campo de juego demostrará qué tan preciso es este pronóstico.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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