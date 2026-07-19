Una mala ubicación de las centrales de energía renovable aumenta el déficit 5 veces

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Una mala ubicación de las centrales de energía renovable aumenta el déficit 5 veces

Científicos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) han determinado que es de importancia estratégica tener en cuenta los futuros cambios climáticos al construir instalaciones de energía renovable. El estudio muestra que la ubicación de las centrales solares y eólicas afecta directamente la estabilidad del sistema. Si el diseño se basa únicamente en datos meteorológicos pasados, el número de casos de escasez de electricidad podría multiplicarse por cinco para 2050. Así lo informa Ixbt.com informa .

Una nueva metodología desarrollada por expertos del MIT combina datos meteorológicos con simulaciones de infraestructura energética. Este modelo se probó con el ejemplo de los sistemas energéticos descarbonizados en Texas y Nueva Inglaterra, EE. UU. Los resultados demostraron que es posible aumentar la resiliencia del sistema sin costos significativos al tener en cuenta las previsiones climáticas.

Cambio climático y seguridad energética

El autor principal del estudio, el profesor Michael Howland del MIT, destaca que el uso de modelos meteorológicos futuros al introducir tecnologías de energía renovable reduce los costos de adaptación. Hoy en día, el sector energético está bajo una doble presión: por un lado, la demanda aumenta debido a la inteligencia artificial (AI) y la electrificación del transporte, y por otro, la producción depende de los caprichos del clima.

El modelo desarrollado por los científicos tiene en cuenta el impacto simultáneo de los fenómenos meteorológicos extremos en diversos elementos del sistema energético. Por ejemplo, un período climático desfavorable puede reducir simultáneamente la generación solar y eólica, provocando a su vez un aumento drástico en el consumo. Se espera que estos efectos combinados sean el mayor desafío para el sistema energético en el futuro.

La importancia de la ubicación estratégica

Según los cálculos, bajo las condiciones climáticas futuras, las ubicaciones óptimas para las instalaciones solares y eólicas podrían diferir radicalmente de las elegidas basándose en datos históricos. Como señaló Qiu, uno de los autores del estudio, la cuestión no es solo cuánta capacidad añadir, sino dónde y cuándo colocarla. Esto es relevante también para países como Uzbekistán, que invierten fuertemente en energía renovable.

Por ahora, esta metodología requiere modelos costosos de alta precisión, lo que genera ciertas dificultades para los operadores de sistemas energéticos en la planificación diaria. Sin embargo, los científicos del MIT trabajan en la creación de modelos más rápidos y económicos que puedan utilizarse en proyectos reales en el futuro. Esto servirá para garantizar el funcionamiento estable de la infraestructura energética durante décadas.

Según ixbt.com, se espera que este estudio sirva como una guía importante para minimizar errores y utilizar los recursos de manera racional durante la transición energética global.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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