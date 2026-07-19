Un cocodrilo ataca a un niño a orillas de un río

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Un cocodrilo ataca a un niño a orillas de un río

En un trágico incidente ocurrido en el estado de Uttar Pradesh, India, un cocodrilo atacó a un niño de 12 años y lo arrastró hacia el río. Así lo informó The Times of India .

Según se informó, la tragedia ocurrió a orillas del río Ghaghara, en el distrito de Bahraich. Después de ayudar a su tío en un campo de arroz, el niño de 12 años fue a la orilla del río para lavarse las manos y los pies. En ese momento, un cocodrilo salió del agua, lo atacó y lo arrastró hacia el interior del río.

Según los testigos, el incidente ocurrió alrededor de las 18:00, hora local. Al escuchar los gritos de auxilio del niño, los agricultores y los aldeanos llegaron rápidamente al lugar. Lanzaron piedras y ladrillos al depredador para obligarlo a soltar al niño.

Sin embargo, después de que el cocodrilo sacara al niño a la superficie varias veces, volvió a arrastrarlo a las profundidades. Los intentos de rescate fueron infructuosos.

Después de esto, decenas de lugareños comenzaron las labores de búsqueda utilizando postes de bambú. Tras unas cinco horas de búsqueda, alrededor de las 22:00, el cuerpo del niño fue encontrado en el río.

Representantes del servicio forestal informaron que el cocodrilo había dañado parte del cuerpo. El fallecido era un estudiante de sexto grado y se dice que perdió a sus padres hace algunos años. Le sobreviven un hermano y dos hermanas.

La administración del distrito anunció que, como parte del programa de compensación del gobierno, se asignará una ayuda financiera de 4 lakh de rupias, es decir, más de 4 800 dólares, a la familia del fallecido.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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